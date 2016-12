Vitesse valt zwaar tegen in 2016

ARNHEM - Voor Vitesse was 2016 ronduit teleurstellend. De club zakte onder Rob Maas weg uit de subtop en met Henk Fraser als nieuwe trainer is Vitesse niet veel meer dan een middenmoter. De Arnhemmers wonnen in totaal maar tien wedstrijden.

Als Vitesse in januari op trainingskamp gaat, is trainer Peter Bosz er opeens niet meer bij. Hij vertrekt naar Maccabi Tel Aviv. Zijn assistent Rob Maas wordt aangesteld als opvolger. Die begint met een 2-0 uitzege op Cambuur. Vitesse staat dan vierde. Kelvin Leerdam wordt uit de selectie gezet om disciplinaire redenen. De Japanner Kosuke Ota heeft hem uit de basis verdrongen, maar die valt vooral op door rare glijpartijen uit tegen Ajax, waar Vitesse met 1-0 verliest. Thuis tegen PEC Zwolle komt Vitesse niet verder dan 1-1 en het publiek voert actie voor Guram Kashia, die door Maas buiten het elftal wordt gehouden.

De 0-0 tegen Excelsior is de volgende wanprestatie van de Arnhemmers.

Vitesse zakt in februari naar de achtste plaats na een 1-0 nederlaag bij AZ. Daarna volgt het herstel met een 3-0 thuiszege op Heerenveen, maar bij De Graafschap faalt de ploeg weer (2-2) en tegen Willem II thuis wordt het 0-1. Ondertussen is de populaire Kashia terug in de ploeg.

Maas blijft schuiven met spelers. Kevin Diks en Arnold Kruiswijk worden ook gepasseerd.

Dankzij de Chinees Zhang wint Vitesse in maart op de valreep met 2-1 uit tegen Roda JC. De thuiswedstrijd tegen Feyenoord gaat met 2-0 verloren. Kelvin Leerdam wordt vanwege een kritisch interview met Voetbal International definitief uit de selectie gezet. In Groningen herstelt Vitesse zich met een 3-0 overwinning. Het contract met de populaire reservedoelman Piet Velthuizen wordt opgezegd.

In april gaat de derby tegen NEC met 2-1 verloren. Vitesse speelt veel te slap en de kritiek op Rob Maas neemt toe. De clubleiding spreekt nadrukkelijk vertrouwen uit in de trainer. Thuis tegen ADO wordt weer niet gewonnen (2-2) en ook tegen Heracles komt Vitesse niet verder dan een gelijkspel (1-1). Na de 2-0 nederlaag tegen PSV uit dreigt de club de play-offs om Europees voetbal zelfs mis te lopen.

Vitesse verliest in mei ook thuis van FC Utrecht met 3-1. En na het 2-2 gelijkspel uit tegen FC Twente is de negende plaats een feit en dat betekent geen play-offs. Trainer Rob Maas moet dan toch het veld ruimen.

Het goede nieuws komt van Jong Vitesse, dat zich plaatst voor de tweee divisie. Clubicoon Theo Janssen wordt assistent-trainer van dat elftal. Navarone Foor wordt transfervrij overgenomen van NEC en de club informeert ook naar de Nijmeegse topscorer Christian Santos, maar dat loopt op niks uit.

Henk Fraser en Alfred Schreuder zijn in de race om in juni trainer van Vitesse te worden. Schreuder hoort niks meer van de club, die vervolgens Fraser benoemt. Edward Sturing wordt zijn assistent. De Braziliaan Nathan en de Engelsman Lewis Baker worden nog een seizoen gehuurd van Chelsea. Renato Ibarra maakt een transfer naar Club America in Mexico. De Arnhemse club spreekt top vijf uit als ambitie voor het nieuwe seizoen. Maas krijgt een nieuwe kans als trainer bij Cambuur, maar wordt daar ook al weer snel ontslagen.

Bert Roetert vertrekt in juli als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Kees Bakker volgt hem op en de Rus Valrey Oyf treedt toe tot de RvC. Chelsea stuurt Andy Myers als assistent naar Arnhem. Rechtsback Kevin Diks wordt verkocht aan Fiorentina. In de oefencampagne maakt Vitesse een sterke indruk met onder meer zeges op Shakhtar Donetsk en Rubin Kazan. Guram Kashia is onder Fraser weer onomstreden.

Technisch directeur Mohammed Allach verlengt zijn contract tot 2018 en slaat ook toe op de transfermarkt met het terughalen van spits Ricky van Wolfswinkel.

En de spits bewijst in augustus direct zijn waarde met drie doelpunten. foto: Broer van den Boom

Toch verloopt de seizoensopening niet helemaal naar wens met zeven punten uit vier wedstrijden. Vooral de nederlaag thuis tegen ADO (1-2) is een teleurstelling. Vlak voor het sluiten van de transferwindow doet de club nog wel zaken. Matt Miazga (Chelsea) en Adnane Tighadouini (Malaga) worden gehuurd en Vako Qazaishvili, die door Fraser was gepasseerd, wordt verhuurd aan Legia Warschau.

Vitesse verliest in september nipt van Ajax. En voor het eerst in zeven maanden wordt er weer gewonnen in GelreDome. De Airbornewedstrijd tegen Go Ahead eindigt in 2-0. foto: Broer van den Boom

Vitesse gaat dan weer onderuit bij FC Twente met 2-1 en haakt nog niet aan bij de subtop.

In oktober wint Vitesse thuis met 2-1 van FC Groningen. Uit tegen AZ speelt de ploeg voor rust uitstekend, maar de 2-0 voorsprong wordt niet vastgehouden en het eindigt in 2-2. In de derby tegen NEC opent Navarone Foor de score tegen zijn oude club. foto: Broer van den Boom

De ploeg verzuimt het daarna uit te counteren en vlak voor tijd incasseert Vitesse de gelijkmaker. Thuis tegen PSV wordt met 2-0 verloren, waardoor de Arnhemmers naar de middenmoot wegzakken.

In november verprutst Vitesse voor de vijfde en zesde keer dit seizoen een voorsprong. Het leidt zelfs tot een nederlaag thuis tegen Heracles (1-2) en een gelijkspel tegen Heerenveen (2-2). En dat tot ergernis van trainer Henk Fraser. foto: Broer van den Boom

De jaarcijfers zijn ook niet positief, want de club heeft 13 miljoen euro verlies gedraaid. Maar dat wordt gecompenseerd door grootaandeelhouder Aleksandr Chigirinskiy.

In december volgt sportief herstel met zeges op PEC Zwolle (3-1) Sparta, waar Van Wolfswinkel weer toeslaat. De slotwedstrijd uit tegen Feyenoord wordt door individuele fouten van Kelvin Leerdam en Kosuke Ota met 3-1 verloren. Vitesse eindigt 2016 op de achtste plaats met evenveel overwinningen als nederlagen. Maar de play-offs liggen nog binnen bereik.