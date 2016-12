Fotoprijs voor Wageningse student: 'Stond tot mijn knieën in het water'

WAGENINGEN - 'Ik stond tot mijn knieën in het water, op zoek naar de mooiste compositie.' Jacob Kaptein uit Wageningen doet veel voor de juiste foto en met succes. Hij won de eerste prijs in de categorie Landschap van National Geographic.

'Het kwam wel als een verrassing. Het zijn toch professionele fotografen, en ik ben nog maar een student.' Zijn winnende foto is gemaakt bij de Leuvenumse Bos. 'Ik liep daar veel rond voor een project. Het bos loopt daar onder water, dat is een prachtig gezicht. Vaak kwam ik bij deze plek uit en ik heb er wel een uur omheen gestruind om de mooiste foto te maken.'

Toen hij de plaat had vastgelegd wist Kaptein al dat het om iets moois ging. 'Ik wist meteen dit is wel heel mooi, wie weet wat ik hier mee kan.' Aan de prijs houdt de Wageninger zo'n 1800 euro over. 'Maar ik heb het al uitgegeven. Ik wilde een mooie zoomlens kopen en dat kon nu. Maar je krijgt er ook veel media-aandacht voor, en dat is als natuurfotograaf ook belangrijk.'