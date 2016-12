Zestienjarige jongen toont verboden wapen in winkelcentrum en wordt ingerekend

Foto: Politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - Een zestienjarige jongen is maandag aangehouden voor verboden wapenbezit in het winkelcentrum in de wijk Zwanenveld in Nijmegen .

De tiener toonde in het winkelcentrum een voorwerp aan een andere jongen, dat leek op een vuurwapen. Een attente beveiliger zag dit gebeuren, en verzocht de jongen zijn jas te openen. Hierbij kwam een zwart pistool naar boven. Deze werd direct afgepakt door de beveiliger, die de politie er bij riep. Bij nader inzien bleek het om een zogenoemd balletjespistool te gaan. 'Lastig van een echt vuurwapen te onderscheiden', zo omschrijft de politie Nijmegen-Zuid het voorwerp op Facebook. De zestienjarige jongen is aangehouden. Hij is zijn pistool kwijt en krijgt er een proces verbaal voor terug. Het korps maakt bij de melding van het bericht ook nog maar eens duidelijk dat een balletjespistool, in tegenstelling tot wat vele jongeren denken, wel degelijk strafbaar is.