NEC onderging complete metamorfose in 2016

NIJMEGEN - NEC miste in 2016 net de play-offs om Europees voetbal. In de zomer onderging de club een complete metamorfose en was het even chaos. Maar aan het einde van het jaar voldoet NEC voorlopig keurig aan de doelstelling handhaving.

Brad Jones wordt in januari de nieuwe doelman van NEC. En hij voldoet meteen uitstekend, want de Australiër houdt drie keer de nul. foto: Broer van den Boom

NEC verslaat Willem II en FC Twente en speelt in Groningen gelijk. Het resultaat is een verrassende vierde plaats. Ondertussen vertrekt Rens van Eijden naar Dinamo Moskou en haalt de club twee nieuwe verdedigers binnen. Mikael Dyrestam, die nauwelijks zal spelen, en Dario Dumic, die vanaf minuut één onomstreden is. De maand eindigt met een 3-0 nederlaag thuis tegen AZ.

Veel onrust in februari. Allereerst mislukt de transfer van Rens van Eijden. Gedesillusioneerd keert de verdediger terug uit Rusland, maar trainer Ernest Faber stelt hem direct weer op. En gaat daarom schuiven met andere spelers, waardoor de vastigheid uit het elftal verdwijnt. NEC haalt in vier wedstrijden slechts twee punten. Maar een veel grotere rel ontstaat rond Christian Santos. De topscorer wordt tegen De Graafschap gepasseerd. foto: Broer van den Boom

Aankoop Mihai Roman moet spelen op gezag van de clubleiding. Faber gaat daar aanvankelijk in mee, maar komt er snel op terug. En de trainer besluit uit het technisch hart te stappen, waarin alle beslissingen over het voetbal genomen worden. Ondertussen is hij al bezig om te onderhandelen met FC Groningen.

Maart begint met een draak van een wedstrijd tegen Heracles, maar dankzij Santos wint NEC toch vlak voor tijd. Trainer Ernest Faber tekent voor het nieuwe seizoen bij FC Groningen. Een deel van de fans keert zich tegen Faber.

NEC weet wel te stunten in de Arena tegen Ajax. Dankzij een uitblinkende Brad Jones blijven de Nijmegenaren overeind en Santos zorgt in de slotfase voor de 2-2. Een week later is de topscorer geschorst en faalt NEC uit tegen ADO Den Haag, waar met 1-0 wordt verloren.

De derby tegen Vitesse begin april verloopt zoals zo vaak in De Goffert. Het wordt 2-1. NEC troeft de aartsrivaal af op strijd en speelt ook een prima wedstrijd met een hoofdrol voor Dario Dumic, die de 2-0 maakt.

Rens van Eijden maakt bekend dat hij volgend seizoen voor AZ zal spelen. NEC is daarna wisselvallig. Er wordt verloren bij FC Utrecht en PEC Zwolle, maar thuis wordt Cambuur wel verslagen. Zo blijven de Nijmegenaren op schema voor de play-offs om Europees voetbal. Voor Todd Kane komt het seizoen voortijdig ten einde. De rechtsback scheurt zijn kruisband.

NEC sluit het seizoen in mei niet waardig af. De club mist de play-offs door nederlagen tegen Roda JC en Feyenoord. Toch is de tiende plaats ruim boven de doelstelling, die handhaving in de eredivisie was. Navarone Foor zorgt voor veel ophef door over te stappen naar Vitesse. En de club presenteert een nieuwe trainer. De Duitser Peter Hyballa. En met clubman Danny Hoekman wordt ook de vacature van technisch manager na twee jaar weer ingevuld.

NEC is in juni heel passief op de transfermarkt, terwijl meer dan tien spelers zijn vertrokken. De club heeft wel een handigheidje uitgehaald met Christian Santos, waardoor de topscorer niet voor niks de deur uitloopt. Robin Buwalda van VVV is de eerste nieuwe speler. Kort daarop volgt de Duitse middenvelder Julian von Haacke. foto: Broer van den Boom

Juli is een chaotische maand. Anthony Limbombe zorgt voor een rel door weg te lopen uit het trainingskamp. Ondertussen maakt zijn zaakwaarnemer amok op De Goffert, maar NEC houdt de poot stijf. De aanvaller wordt kort daarop voor 2,4 miljoen euro verkocht aan Club Brugge. foto: Broer van den Boom

Santos gaat naar Alaves en NEC casht dus alsnog voor de topscorer, die dacht transfervrij te zijn. Maar ondertussen is de selectie nog lang niet op peil. Hyballa wil graag Quincy Owusu-Abeyie aan de selectie toevoegen en dat gebeurt uiteindelijk ook. Verder komen Reagy Ofosu, Stegan Mauk en Michael Heinloth. Maar de oefencampagne verloopt dramatisch met nederlagen tegen Hannover 96 (5-2), Achilles'29 en Zulte-Waregem (allebei 5-1). Peter Hyballa luidt de noodklok.

Met Kevin Mayi wordt in ieder geval nog wel de gewenste spits binnengehaald.

Joris Delle wordt vlak voor de seizoensopening in augustus aangetrokken als nieuwe doelman en blijkt een versterking. Tegen PEC Zwolle begint NEC zwak, maar na rust knokt de ploeg zich naar 1-1. Uit tegen Go Ahead toont Mayi zijn klasse met twee doelpunten en is het voetbal al stukken beter. Maar de knapste prestatie komt thuis tegen Heerenveen: een 2-1 overwinning. foto: Broer van den Boom

Daarna verliest NEC met 2-0 uit tegen AZ. Buiten het veld is het bijzonder onrustig bij de club. Technisch manager Danny Hoekman staat ter discussie en het externe adviesbureau Futuralis zegt het contract met de club op. Op de valreep haalt NEC nog Taiwo Awoniyi, André Fomitschow en Fabian Gmeiner.

Danny Hoekman wordt in september op non-actief gesteld. Futuralis krijgt ondertussen veel negatieve publiciteit en de samenwerking wordt definitief opgezegd.

Sportief gezien gaat het ook minder, want NEC blijft 470 minuten zonder doelpunt. Dieptepunt is de 2-0 nederlaag uit tegen Sparta. Ook volgt er uitschakeling in de beker tegen ADO na strafschoppen. Maar een echte sportieve crisis wordt afgewend door een 1-0 uitzege tegen Roda JC, waar Kevin Mayi de matchwinner is. foto: Broer van den Boom

In oktober weet NEC bijna te stunten tegen koploper Feyenoord, dat pas in de extra tijd de 1-2 maakt. Een week later is de beladen derby tegen Vitesse. NEC komt op achterstand door uitgerekend Navarone Foor, maar vlak voor tijd tikt Awoniyi de 1-1 binnen en viert De Goffert toch feest. foto: Broer van den Boom

De Zweed Sam Lundholm wordt door trainer Peter Hyballa naar Jong NEC verbannen. En dan komt de wedstrijd van Ferdi Kadioglu. In Utrecht valt de 17-jarige HAVO-scholier in. Hij neemt het elftal bij de hand en zorgt voor de gelijkmaker. foto: Broer van den Boom

Kadioglu is in november weer de grote man tegen FC Groningen, als hij als invaller weer voor de 1-1 zorgt. Danny Hoekman keert terug bij de club, maar nu in de rol van technisch adviseur.

En met Edwin de Kruijff wordt er een nieuwe technisch manager binnengehaald. NEC krijgt in de Arena een oorwassing van Ajax met 5-0, maar verslaat vervolgens in De Goffert subtopper FC Twente met 3-2. Jay-Roy Grot start in de basis en scoort tweemaal.

In december wordt Quincy Owusu-Abeyie uit de selectie gezet na een opeenstapeling van incidenten, zoals een aanvaring met assistent Remco ten Hoopen op de training.

NEC verliest onnodig uit tegen Heracles, maar wint thuis wel overtuigend met 3-0 van ADO Den Haag. De slotwedstrijd van het jaar is uit tegen Excelsior. De Nijmegenaren spelen niet best, maar komen toch weg met een 2-2 gelijkspel. En staan zo bij de winterstop op de twaalfde plaats, vijf punten boven de degradatiezone. foto: Broer van den Boom