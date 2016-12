Paard gewond door vuurwerk

Foto: Carolien Huibers

SCHERPENZEEL - Drie kreupele benen, bloed uit de neus en niet meer eten. Dat zijn de gevolgen voor de Friese merrie Djorra, nadat zaterdagmiddag twee jongens van een jaar of elf vuurwerk in haar buurt afstaken en ze in paniek op hol sloeg.

Carolien Huibers (43) liep met haar 15-jarige paard Djorra het dagelijkse rondje Scherpenzeel, toen de jongens langs haar fietsten en met vuurwerk gingen gooien. Ondanks verzoeken van Lenaerts om daarmee te stoppen, gingen ze door. Djorra raakte in paniek, rukte zich los en ging er in galop vandoor. Lenaerts en Djorra liepen op de openbare weg omdat het paard revalideert van een peesblessure. Normaal gesproken levert dit geen problemen op, want de merrie is verkeersmak en zelfs niet bang voor vuurwerk op afstand. Zaterdagmiddag kwamen de knallen echter te dichtbij. Djorra is naar de stal gegaloppeerd, waar ze kreupel en met pijn werd aangetroffen. De dierenarts van de Hofstede uit Leusden heeft de merrie onderzocht en het dier teruggeroepen naar de kliniek, waar ze rust moet houden en later wordt onderzocht. Van het voorval is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak in behandeling heeft.