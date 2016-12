Cheetawelp haalt nat pak bij eerste stapjes buiten

ARNHEM - Zes cheetawelpen hebben voor het eerst kennis gemaakt met het buitenverblijf van Burgers' Safari in Arnhem. Onder toeziend oog van hun waakzame moeder zagen ze voor het eerst in hun leven een plas water. En van water kun je nat worden...

De geboorte van zes welpen in een nest is vrij uitzonderlijk, al bestond het eerste nest van dit vrouwtje ook al uit een zesling. Normaliter krijgen cheeta's twee tot vijf jongen.

De zesling is op 14 september in het Arnhemse dierenpark geboren.

Foto: Theo Kruse/Koninklijke Burgers' Zoo

Overigens blijven de cheeta's niet in Arnhem. Naar schatting reizen alle jongen over twee jaar naar andere dierenparken in Europa om mee te doen aan het Europese fokprogramma.

