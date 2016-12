'Je bent een jaar bezig met die beesten. Dan stort je wereld even in.' Preventieve ruiming bij kippenhouder

BOVEN-LEEUWEN - 'Weet je wat het is. Je bent een heel jaar bezig met die beesten. Ik had zulk iets verschrikkelijks moois dit jaar, dat kan je bijna niet uitleggen. Ik zei het pas nog tegen een vriend van me, maar ja dan heb ik weer te vroeg geroepen hè', vertelt biologische kippenhouder Ben Janssen.

Zijn bedrijf wordt preventief geruimd omdat er bij zijn buurman vogelgriep is geconstateerd. 'Dan stort je boel even in. Ik kreeg rond de middag een telefoontje, en als de uitslag dan positief is dan weet je de gevolgen. Natuurlijk ben ik gelijk afscheid gaan nemen.'

Voor Janssen is het frustrerend dat hij ondanks negatieve monsters toch geruimd gaan worden. 'Ik had niet één dode.. niet één. Ik denk dat je ergens in een gat valt. Maar ja het zijn regels van de overheid hè.. In 2003 ben ik ook geruimd, en had ik het óók niet.'

Vandaag worden de kippen geruimd en krijgt Janssen de dagwaarde van de kip. 'En verder zoek je het maar uit. Geen inkomsten van eieren of het winkeltje. Bedrijfsrisico zeggen ze dan. Het is gewoon heel erg balen. Maar voor de buurman is het helemaal verschrikkelijk. Het zijn hele secure mensen, het overkomt je. En dan kun je de boeren in de omgeving gaan bellen. Dat is bijna onmenselijk.'