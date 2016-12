'Hoe komt de vogelgriep naar binnen? We tasten in het duister'

BOVEN-LEEUWEN - Hoe komt de vogelgriep naar binnen? Het blijft de grote vraag voor de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. 'We weten hoe het virus wordt verspreid, maar hoe het naar binnenkomt is giswerk. Dat is eng, we tasten in het duister', aldus voorzitter Hennie de Haan.

Maandag werd een bedrijf in Boven-Leeuwen getroffen door de vogelgriep. De kippen zijn inmiddels vergast. 'Dat is enorm schrikken. We weten dat er een hoge druk van de natuur is, maar we hadden gehoopt dat we het buiten de bedrijven zouden kunnen houden. Dat is slecht gelukt.' Vooral het feit dat het in dit geval om een bedrijf met moederdieren gaat baart De Haan zorgen. 'Die hebben een hele hoge status van hygiëne. Dat maakt wel dat iedereen zijn hart nog meer vasthoudt.'

'Schijnzekerheid'

Ondanks de onduidelijkheid over de besmetting, is er één parallel tussen de getroffen bedrijven. 'Ze liggen allemaal in waterrijke gebieden', constateert De Haan. 'Maar dat is tegelijkertijd een schijnzekerheid voor bedrijven in de Gelderse Vallei. We moeten er met zijn allen verschrikkelijk waakzaam zijn om het virus buiten de bedrijven te houden.'