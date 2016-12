Gladheid in de hele provincie

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Er is in het hele land, met name op lokale wegen, kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Het advies is om uw rijgedrag aan te passen.