'Schoolreis afgelast door aanslag Berlijn'

ARNHEM - Leerlingen van het Canisius College in Nijmegen gaan dinsdag en donderdag niet op schoolreis naar het Duitse Essen. Dat meldt de Gelderlander.

De school heeft de reizen na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn op maandagavond uit veiligheidsoverwegingen afgelast. Dat meldt ze in een brief aan betrokken ouders. 'De aanslag overschaduwt naar onze mening te veel het ongedwongen plezier en zorgt mogelijk voor een grote druk op de leerlingen en begeleiders', zo staat in de brief.