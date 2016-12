Kunstgrasvelden zijn veilig, zegt het RIVM

Foto: ANP

ARNHEM - Voetballen op kunstgrasvelden is niet gevaarlijk, dat maakt het RIVM bekend. Wetenschappers hebben onderzocht of de rubberen korrels die in de velden worden gebruikt giftig zijn.

Er ontstond onrust naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Daarin werd de veiligheid van de kunstgrasvelden met korrels van autobanden ter discussie gesteld. Veel voetbalclubs wilden hun jeugdelftallen niet meer op kunstgrasvelden laten spelen. Na maanden onderzoek concludeert het RIVM dat het de kunstgrasvelden veilig zijn, vooral omdat de concentratie van de mogelijke giftige stof laag is.