Auto uitgebrand op Rijnkade Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Op de Rijnkade in Arnhem is maandagavond een auto volledig verwoest door een korte, felle brand. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Een schipper op een aangemeerd schip ontdekte de brand. De auto stond toen al in lichterlaaie. Naast de auto werd een uitgebrande jerrycan gevonden, waarmee de brand waarschijnlijk is aangestoken. De auto is geborgen door een bergingsbedrijf. De politie onderzoekt de zaak; getuigen kunnen zich melden. Ook in Malden is in de nacht van maandag op dinsdag een personenauto uitgebrand. Rond 03.00 uur kreeg de brandweer daar een melding voor een brand aan de Wildschut.