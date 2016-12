In het nieuws vandaag: kippen geruimd in Boven-Leeuwen en NEC niet langer onder curatele

ARNHEM - Bij het pluimveebedrijf van de familie Beijer in Boven-Leeuwen worden alle 48.000 kippen geruimd, en er is goed nieuws voor NEC. Want het staat niet lager onder curatele van de KNVB. Dat is het nieuws op dinsdag 20 december.

Pluimveebedrijf Boven-Leeuwen wordt geruimd

Bij het pluimveebedrijf van de familie Beijer in Boven-Leeuwen is gisteren vogelgriep vastgesteld. Vandaag worden alle 48.000 kippen geruimd. Het is het eerste pluimveebedrijf in Gelderland dat is getroffen.

'Natuurlijk, kippen gaan een keer weg, maar dit is zo aangrijpend en niet vergelijkbaar', treurt boerin Mirjam Beijer. Het kan nog wel even duren voordat er weer kippen rondlopen in de stallen op het bedrijf in Boven-Leeuwen. 'Zes weken na de laatste uitbraak mogen we weer aan kippen denken. En dan moeten ze ook nog voorhanden zijn.'

In een straal van 1 kilometer zitten drie andere pluimveebedrijven. Die moeten ook worden geruimd. In totaal gaat het om zo'n 248.000 kippen.

NEC

Goed nieuw voor NEC, het staat niet langer onder curatele van de KNVB. Vandaag licht de Nijmeegse voetbalclub het nieuws toe. Als een club onder curatele staat, of in categorie 1 zit, moet elke uitgave boven de 50.000 euro worden verantwoord.

Extra wild?

En wordt er zo net voor de kerst extra wild geschoten voor een eigen hertenbiefstukje op het bord? Nee, zeggen de jagers. Want in de winter wordt per definitie al meer gejaagd. Bovendien is het nu al te laat om het wild met de kerst op te dienen vertelt Renier Enzerink van de Jagersvereniging. 'Het perfecte stukje wild is niet van een net afgeschoten dier. Het vlees moet je wel een week laten hangen.'