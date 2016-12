Boerin van met vogelgriep getroffen bedrijf: 'Als het ons kan gebeuren, is het overal mogelijk'

BOVEN-LEEUWEN - 'Je blijft hopen dat het meevalt. Dat het niet de ziekte is die heerst. Dan komt de bevestiging, het is vogelgriep. Dat komt hard aan.' Aan het woord is Mirjam Beijer, boerin van het met vogelgriep getroffen pluimveebedrijf in Boven-Leeuwen.

Haar man belt haar die ochtend om 5.00 uur vanuit de stal met het bericht dat hij tientallen dode kippen ziet liggen. 'Meteen bellen we de veearts en de instanties die je moet inschakelen in zo'n geval.'

Dan begint het wachten. Eerst het wachten op de mensen die zijn gealarmeerd. Daarna komt het wachten op de uitslag van de testen.

'Meteen nadat wij de uitslag krijgen, komen de busjes er al aan. De GGD belt dat wij ook een griepspuit krijgen.'

Als het ons kan gebeuren, is het overal mogelijk

Gedurende dag heeft Mirjam Beijer nog de hoop dat het vals alarm is. 'Wij werken zo secuur. We hebben een moderne stal en hoge hygiëne-eisen. Voor ons gevoel doen we er alles aan om te voorkomen dat we besmet worden. Nu denken wij: als het bij ons kan gebeuren, is het overal mogelijk.'

'Dit is zo aangrijpend'

Maandagavond zijn de voorbereidingen getroffen voor de ruiming. Dinsdag wordt het bedrijf daadwerkelijk geruimd. De kippen worden vergast.

'Natuurlijk, kippen gaan een keer weg, maar dit is zo aangrijpend en niet vergelijkbaar', zegt Beijer over het ruimen van de 48.000 kippen op het bedrijf.

Lege stallen

De mest moet blijven liggen, want dat moet ontsmet worden, voordat ook dat kan worden afgevoerd. Het kan nog een poos duren, voordat er weer kippen rondlopen in de stallen op het bedrijf in Boven-Leeuwen. 'We mogen pas aan kippen denken, zes weken na de laatste uitbraak. En dan moeten ze ook nog voorhanden zijn.'

Het bedrijf van de familie Beijer is eerder preventief geruimd geweest.

Zie ook: