Nog even een hert of een haas schieten voor de kerst?

VOORST GEM VOORST - Het gerucht gaat dat jagers zo vlak voor Kerstmis nog even snel een hert of haas schieten, zodat ze straks een vers stukje wild kunnen opdienen tijdens het kerstdiner. Klopt niet, zeggen enkele jagers. Er wordt inderdaad gejaagd, maar niet per se voor op het eigen bord aldus de jagersvereniging.

Het is eerder andersom zegt Reinier Enzerink van de jagersvereniging. Jagen op bestelling is in het winterseizoen niet nodig want er wordt al genoeg gejaagd. Restaurants hebben wel een trend gecreëerd rondom wild tijdens kerst omdat jagers in december juist veel verschillende soorten wild kunnen aanbieden.

Traditiegetrouw wordt er in de wintermaanden veel gejaagd. Dan is er per definitie veel wild beschikbaar.

Wild het hele jaar door beschikbaar

Overigens wordt er bijna het hele jaar door geschoten, dus is wild altijd beschikbaar volgens de jagersvereniging. In principe kan je het hele jaar door dus wel wild eten, aldus Reinier Enzerink van de vereniging. De jagersvereniging heeft op haar website duidelijk staan wat er iedere maand beschikbaar is.

'Koeien op stal is makkelijk jagen'

Jan Jutten jaagt altijd in de decembermaand. Jutten noemt het zelfs de ideale maand. Want - zo zegt hij zelf - 'dan is het rustig in mijn gebied, rond recreatiegebied Bussloo. De koeien staan op stal en zo kan ik makkelijker mijn werk doen.' Hij heeft maandag twaalf hazen geschoten en vier duiven.

Jutten jaagt met ontheffing op zak daarnaast schiet hij ook op de gebruikelijke vijf soorten dit seizoen. Van oktober tot 1 januari mag hij jagen op haas, konijn, wilde eend, duif en fazant.

Jan Jutten zorgt ervoor dat er rond Bussloo niet te veel diersoorten aanwezig zijn zodat ze elkaar niet verdringen. Hij moet zich houden aan provinciaal en landelijk opgelegde regels.

Vlees is niet meteen goed

Het perfecte stukje wild is niet van een net afgeschoten dier zegt Renier Enzerink van de Jagersvereniging. Het vlees moet je wel een week laten hangen (besterven). Jager Jutten legt ook uit dat een haas zeker een paar dagen moet hangen, drie dagen minimaal.

Via zijn familie weten kennissen hem zo vlak voor de kerst toch vaak te vinden. 80 procent van het geschoten wild komt niet bij de poelier terecht maar gaat rechtstreeks naar de consument.

Want de mensen willen Nederlands vlees en zo'n geschoten stuk uit de regio is biologisch. Het ligt er dan helemaal aan hoe de jacht is verlopen. 'Soms kan het zijn dat ik weinig schiet maar gisteren hadden enkele dames uit Apeldoorn geluk. Ik kon ze hazen meegeven.'