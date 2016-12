Jaar van uitersten voor De Graafschap

DOETINCHEM - Voor De Graafschap was 2016 een jaar van uitersten. Eerst was er de wederopstandig, toen toch de degradatie en vervolgens zwalkte de club door de eerste divisie met als dieptepunt het vertrek van trainer Jan Vreman.

De Graafschap begint in januari met een nieuwe middenvelder. Mark Diemers komt over van FC Utrecht.

Op het trainingskamp in Belek wordt een bizarre oefenwedstrijd tegen Chemnitz met 4-3 verloren. De scheidsrechter doet daar werkelijk alles verkeerd. Maar in Turkije is een goede basis gelegd en in januari winnen de Doetinchemmers de twee belangrijke thuiswedstrijden tegen Excelsior en ADO Den Haag. Bij PSV blijven de Doetinchemmers redelijk overeind en wordt met 4-2 verloren.

In februari komt met Piotr Parzyszek dan toch nog de gewenste spits. De Graafschap wint thuis net niet van NEC (1-1) en heeft al helemaal veel pech tegen Vitesse (2-2). Vincent Vermeij is in die derby de grote man met twee doelpunten. foto: Broer van den Boom

Na een gelijkspel uit tegen Willem II verlaat De Graafschap voor het eerst na een half jaar de laatste plaats, maar daar keren de Doetinchemmers weer terug door een 1-0 thuisnederlaag tegen Heerenveen.

In maart worden de contracten van de complete technische staf verlengd. Uit tegen PEC gaat Bryan Smeets in de fout en mede daardoor verliest De Graafschap met 2-1. Met een 3-0 overwinning op Roda JC wordt de laatste plaats weer overgedaan aan Cambuur. Maar tegen Feyenoord wordt dan weer verloren met 3-1. foto: Broer van den Boom

De degradatiekraker tegen Cambuur is de eerste wedstrijd van april. De Graafschap speelt zwak en mag niet mopperen met de 2-2 uitslag.

In Groningen wordt onnodig met 3-1 verloren en thuis tegen FC Twente zorgt Parzyszek vlak voor tijd voor de 1-1. In Utrecht wint De Graafschap knap met 2-0 en zo wordt afstand genomen van Cambuur.

En ondanks een 4-1 nederlaag tegen AZ in mei is directe degradatie van de baan. De afsluitende wedstrijd thuis tegen Ajax gaat voor De Graafschap nergens meer om, maar door een treffer van Bryan Smeets wordt het 1-1 en dat kost Ajax de landstitel. Dan moet De Graafschap de play-offs in. Met MVV wordt al moeizaam afgerekend en dan volgt een pijnlijke 4-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Dat kunnen de Superboeren thuis niet meer goedmaken. Het wordt 1-1 en degradatie is een feit. Bovendien betreden fans massaal het veld en een aantal daarvan belagen de spelers van Go Ahead.

De club schaamt zich diep en is ondertussen in afwachting van de procedure rond FC Twente, dat eigenlijk uit de eredivisie is gezet. Ondertussen maken Robin Pröpper en Ted van de Pavert hun vertrek bekend. Andrew Driver (foto) tekent wel bij. foto: Broer van den Boom

In juni bevestigt de rechter aanvankelijk de degradatie van Twente en mag De Graafschap toch in de eredivisie blijven. Maar door een beroepszaak wordt dat weer teruggedraaid. En nu maakt De Graafschap de gang naar de rechter om een plek in de eredivisie te claimen. Ondertussen begint de voorbereiding. Nathaniel Will en Mark Diemers blijven, maar Cas Peters moet weg bij de Doetinchemse club.

De Graafschap wordt in juli toch verwezen naar de eerste divisie. Doelman Hidde Jurjus wordt verkocht aan PSV.

De voorbereiding verloopt bepaald niet vlekkeloos met als dieptepunt een afstraffing tegen Willem II met 8-1. Trainer Jan Vreman mist dan wel zeven spelers. Als opvolger van Jurjus komt Filip Bednarek naar De Vijverberg. Publiekslieveling Vincent Vermeij wil niet in de eerste divisie spelen en stapt over naar Heracles.

De openingswedstrijd in de eerste divisie in augustus verloopt prima. Eindhoven wordt met 4-1 verslagen. Maar in Den Bosch faalt De Graafschap met een 2-1 nederlaag. Piotr Parzyszek scoort driemaal tegen Jong Utrecht (3-1) en uit tegen Cambuur zwijnt De Graafschap met een 1-1 gelijkspel. En na een 0-2 verlies op de eigen Vijverberg tegen VVV is er toch wel sprake van een mislukte seizoensstart.

In september wordt opnieuw dom verloren, ditmaal uit tegen Telstar (2-1). Het herstel lijkt in te treden met een 3-0 zege thuis op Emmen. De Doetinchemmers vliegen tegen Heerenveen uit de beker en verliezen vervolgens met 1-0 bij NAC. De grootste wanprestatie is thuis tegen FC Dordrecht, dat in ondertal met 3-2 wint.

Oktober is een vreselijke maand voor De Graafschap. Dieptepunt is de thuiswedstrijd zonder publiek tegen Helmond Sport, gevolg van de rellen tegen Go Ahead in mei.

Tot overmaat van ramp wordt er ook nog verloren met 4-2. En met dezelfde cijfers gaat de geplaagde club eerder ook al onderuit bij Jong Ajax. Uit tegen hekkensluiter Achilles komt De Graafschap niet verder dan een beschamend doelpuntloos gelijkspel.

Er is weer vertrouwen in november als De Graafschap thuis met 5-0 weet te winnen van Fortuna Sittard. Door de transfers boekt de club 3 ton winst, maar sportief gaat het al snel weer mis. De uitwedstrijden tegen Jong PSV en RKC gaan binnen vijf dagen verloren. Tegen Volendam zit Jan Vreman voor de honderdste keer op de bank als hoofdtrainer. Op de valreep wordt het nog 1-1.

Jan Vreman wordt uit zijn functie ontheven in december. Een 5-3 nederlaag tegen FC Oss wordt het clubicoon fataal.

De opvolger is er al snel, Henk de Jong tekent een contract tot 2018, maar zal pas op 2 januari beginnen. Hij kijkt al wel toe bij de eerste wedstrijd zonder Vreman, uit tegen MVV.

Die wordt met 2-0 verloren. Nathaniel Will krijgt twee keer geel en rood en interim-trainer Jan Oosterhuis geeft dan de vierde official een duwtje en wordt vervolgens weggestuurd. Daarom zit Dennis te Braak op de bank bij de laatste thuiswedstrijd van De Graafschap tegen Almere City. En die wordt zowaar met 4-1 gewonnen. Maar met een zestiende plaats is de club voorlopig ver weg van de play-offs. En is 2016 ondanks enkele mooie momenten toch een jaar met vooral veel dieptepunten.