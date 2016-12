Voor Achilles was 2016 een dramajaar

GROESBEEK - Voor Achilles is 2016 een jaar om snel te vergeten. De eerste maanden verliepen nog naar wens, maar de Groesbeekse club is inmiddels regelrecht op weg naar degradatie uit de eerste divisie.

Boy van de Beek verlengt in januari zijn contract tot 2018. De Groesbekers openen het jaar met een 3-1 nederlaag uit tegen Jong Ajax. En vervolgens wordt de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard afgelast vanwege de vorst.

Een week later wordt de wedstrijd alsnog gespeeld en wint Achilles vol overtuiging met 3-0. En daarmee wordt meer afstand genomen van de onderste plaatsen.

Februari begint met misschien wel de beste wedstrijd van 2016. Go Ahead Eagles, dat later dat jaar naar de eredivisie zal promoveren, wordt op De Heikant afgetroeft. Het wordt volkomen terecht 1-0. Voor Thijs Hendriks is het een geweldige middag. De aanvoerder speelt zijn 300e wedstrijd voor Achilles en maakt het winnende doelpunt.

Thuis tegen koploper Sparta is het verschil te groot en wordt het 0-3. Daan Paau maakt als invaller zijn rentree na 26 maanden blessureleed. Na overwinningen in Den Bosch en thuis tegen Jong PSV stijgen de Groesbekers naar de negende plaats.

In maart zakt Achilles weg door drie nederlagen met 3-1 en een verlies tegen MVV met 2-1. De ploeg staat vijftiende. Maasbert Schouten stopt als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de club.

Achilles is in april nogal wisselvallig. Er wordt knap gelijkgespeeld in Volendam, maar tegen Helmond Sport thuis wordt met 2-1 verloren. Boy van de Beek krijgt een rode kaart in dat duel en mist het slot van de competitie, net als de geblesseerde vedetten Thijs Hendriks en Freek Thoone. Ondanks de afwezigheid van deze "gouden driehoek" wint Achilles uit tegen FC Eindhoven met 1-0 door een doelpunt van Barry Beijer. Daniël van Straaten maakt bekend dat hij stopt bij Achilles.

Uit tegen Dordrecht wordt in een spectaculair duel met 3-3 gelijkgespeeld. Omid Popalzay maakt twee doelpunten en dat is groot nieuws in zijn land Afghanistan. De Groesbekers sluiten het seizoen af met een piepjong elftal thuis tegen VVV. Het wordt 1-3. Achilles eindigt als vijftiende, de hoogste positie na drie seizoenen betaald voetbal.

De club is in mei vooral bezig met het vastleggen van spelers. En dat loopt voorspoedig: Eef van Riel, Jeoy Dekkers, Barry Beijer, Kenny Elders, Mischa Boelens, Jop van Steen en Omid Popalzay (foto).

Spits Niek Versteegen komt over van Venray en Coen Gortemaker maakt de overstap van Jong Heracles naar Groesbeek. Ook wordt begonnen met de aanleg van een kunstgrasveld.

In juni wordt bekend gemaakt dat Achilles ook met een vrouwenteam de eredivisie in gaat. Brian Boogers verlengt zijn contract. De selectie is nagenoeg compleet, alleen heeft de club nog geen keeper.

Maar die komt er alsnog in juli in de persoon van Robbert te Loeke. En ook tweede doelman Simon van Beers tekent bij. Het kunstgrasveld is bijtijds klaar.

Achilles verslaat in de voorbereiding een paar amateurclubs met nipte cijfers, maar haalt dan verrassend uit tegen NEC. Versteegen is de grote man, hij scoort als invaller driemaal.

De opening van de competitie in augustus valt tegen. Achilles verliest in de slotfase met 2-1 van Fortuna Sittard. Thuis tegen NAC zijn de Groesbekers zeker niet de mindere, maar het wordt enigszins onfortuinlijk 1-2. En dat is ook de uitslag van de derde wedstrijd, uit tegen Helmond Sport. Maar dan in het voordeel van Achilles. En in Eindhoven volgt er weer een 2-1, maar dan voor de thuisclub. Freek Thoone valt uit met een lichte hersenschudding.

Maar de aanvaller is bijtijds fit voor de wedstrijd tegen MVV, die met 3-2 wordt verloren. En Achilles komt zo op de laatste plaats terecht. Proefspeler Youri Loen, die de hele voorbereiding mee trainde, kiest op de valreep voor FC Emmen.

September is een rampmaand voor de Groesbekers. Alle vier de competitiewedstrijden gaan verloren, de grootste nederlaag is tegen Jong Ajax (7-1). En in de beker blameert Achilles zich tegen derde divisionist IJsselmeervogels (3-1). De selectie wordt wel versterkt met de ervaren Juanito Sequeira.

In oktober is er lichte progressie met gelijke spelen thuis tegen Jong Utrecht (1-1) en De Graafschap (0-0). Maar uit tegen RKC bakt Achilles er weer niks van en wordt met 2-0 verloren.

Achilles opent november met een ongelukkige 1-0 nederlaag in Almere. Het doelpunt valt pas in de extra tijd. Alles wordt vervolgens gezet op de thuiswedstrijd tegen FC Oss, dat voorlaatste staat. Achilles komt op voorsprong, maar na rust slaan de gasten twee keer toe. Een enorme kater voor de formatie van trainer Eric Meijers.

En het wordt van kwaad tot erger, want op de eigen Heikant tegen Emmen wordt Achilles flink weggespeeld met 4-0. In Den Bosch volgt het herstel. Voor de rust creëert de ploeg zeven grote kansen, maar er gaat er slechts eentje in. En in de tweede helft gaat het dan toch weer mis en wordt het 2-1.

Maar het kan nog erger, zo blijkt in de maand december. Tegen Jong PSV wordt met 4-0 verloren en thuis tegen Volendam zelfs met 6-0. De laatste wedstrijd is in Dordrecht, op dat moment de nummer voorlaatst met een voorsprong van zes punten. Achilles gaat met 3-0 onderuit en bungelt hopeloos onderaan in de eerste divisie.