Sorry zeggen? Raadslid in Neder-Betuwe denkt er niet over

Jan Woldberg, foto via Twitter

OPHEUSDEN - Raadslid Jan Woldberg van de PvdA in de gemeente Neder-Betuwe weigert zijn excuses aan te bieden. Het college van burgemeester en wethouders eist in een aangetekende brief excuses van hem na de raadsvergadering van 8 december.

Woldberg stelde toen vragen over de asbestproblematiek bij de voormalige Steenfabriek Waalwaard in Dodewaard. Tijdens evenementen werden daar honderden mensen blootgesteld aan kankerverwekkende asbest. Woldberg haalde een volgens het college niet bestaand onderzoek uit 2010 aan, waarin al over asbest werd gesproken. Hiermee zou Woldberg gesuggereerd hebben dat burgemeester Veerhoek informatie achterhoudt. Woldberg is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt het onderzoek via dagblad de Gelderlander boven tafel te hebben gekregen. Hij peinst er niet over om zich te verontschuldigen. Onwerkbare situatie Van het college heeft Woldberg tot maandag de tijd gekregen om zijn excuses aan te bieden. Als hij dat niet doet, ontstaat volgens de brief van het college van burgemeester en wethouders 'een onwerkbare situatie'. Het college van de gemeente Neder-Betuwe was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Zie ook: Kamervragen en Statenvragen over asbestbesmette steenfabriek Dodewaard