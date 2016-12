Jaaroverzicht Gelderse sportclubs: alleen titel voor FC Lienden

ARNHEM - De Gelderse sportclubs waren niet bijster succesvol in 2016. Alleen FC Lienden pakte een titel.

Amateurvoetbal

FC Lienden won ook in 2016 weer een titel. De ploeg van toen nog trainer Hans van de Haar was de beste in de zondagtopklasse. Maar het laatste landskampioenschap bij de amateurs zat er niet in. Excelsior Maassluis won in Lienden met 2-0, maar de return werd enorm spannend. De 3-2 overwinning voor de club uit de Betuwe was net niet genoeg voor prolongatie van het kampioenschap. Lienden is inmiddels met Hans Kraay als trainer actief in de tweede divisie.

Daarin staat de club in de middenmoot. De Treffers is daarin de beste Gelderse club met de vierde plaats. TEC uit Tiel verkeert met de zeventiende plaats in serieus degradatiegevaar.

Basketbal

Na een paar mislukte pogingen lukte het Batouwe uit Bemmel dit jaar dan eindelijk om de beker te winnen. Binnenland werd met 66-57 geklopt.

Maar in de competitie lukte het niet om de landstitel te prolongeren. In de halve finales ging het al mis. Maar dit seizoen is de ploeg uit Bemmel in de competitie ongenaakbaar. Batouwe staat fier aan kop en verloor pas één wedstrijd.

Volleybal

Orion uit Doetinchem was dichtbij de landstitel. Maar in de finale van de play-offs was Lycurgus met 3-0 te sterk. Dynamo uit Apeldoorn is bezig aan een goed seizoen. De lange mannen staan momenteel tweede in de competitie. Bij de vrouwen stelt Alterno tot dusverre enigszins teleur met een zesde plaats. De nationale ploeg, met vier Gelderse speelsters onder wie Myrthe Schoot (foto) uit Winterswijk, reikte tot de vierde plaats op de Olympische Spelen in Rio.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van Achilles'29 maakten als eerste Gelderse club hun entree in de eredivisie. Ze begonnen met een 2-0 zege uit tegen PEC, maar inmiddels is de Groesbeekse debutant afgezakt naar de voorlaatste plaats.

Toch kan Achilles het niveau best aan, want tegen koploper Ajax (1-0) en nummer twee FC Twente (2-1) werd maar nipt verloren.

Waterpolo

BZC uit Borculo was enkele jaren kampioen van Nederland, maar de club is weggezakt. Het succes kwam dit jaar van de Polar Bears uit Ede. De club pakte de nationale beker door met 9-4 te winnen van Het Ravijn. In het huidige seizoen zijn zowel Polar Bears als BZC voorlopig middenmoters.

IJshockey

De AHOUD Devils uit Nijmegen haalden bij hun rentree na vijf jaar in de eredivisie de kwartfinales van de BeNeLiga. Daarin was Herentals veel te sterk.

Dit seizoen loopt het moeizaam voor de Devils, die voorlopig onderaan staan.