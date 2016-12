Analyse De Graafschap: op alle fronten moet het beter in Doetinchem

DOETINCHEM - De Graafschap begint het nieuwe kalenderjaar met nieuw elan. De extraverte Henk de Jong moet de afgegleden club uit Doetinchem weer omhoog stuwen. Op alle fronten beleefde De Graafschap een dramatische eerste seizoenshelft.

Veel slechter kunnen de prestaties niet zijn bij de Achterhoekse trots. 18 punten uit 19 wedstrijden is voor een club met de hoogste spelersbegroting in de Jupiler League ronduit beschamend. De Graafschap had met deze selectie mee moeten doen in de top van de ranglijst, maar vindt zichzelf halverwege het seizoen terug op een 16e stek. Degradatiezorgen zijn er niet en zullen er ook niet komen, omdat Achilles'29 met stip het lelijke eendje is en met 5 schamele puntjes stijf onderaan staat.

Lion Kaak (FOTO Will Kuijpers) kon met zijn ervaring ook geen stempel drukken

Pijnlijk in de fout

Toch zal het op alle fronten beter moeten in Doetinchem. Het voetbal van De Graafschap was vaak onrustig en onsamenhangend. Bijna wekelijks gingen spelers pijnlijk in de fout, waardoor iedere wedstrijd lastig werd. Elke linie deelde in de malaise. Het vertrek van ervaren sterkhouders als Robin Pröpper en Ted van de Pavert, logisch dat ze gingen, liet zich voelen. En ook de transfer van sfeermaker en doelpuntennmaker Vincent Vermeij mag niet worden onderschat. Omdat de ploeg van Jan Vreman ook nog eens moeilijk tot scoren kwam, Piotr Parzyszek uitgezonderd, nam het zelfvertrouwen zienderogen af.

Topscorer Piotr Parzyszek probeert zich een weg te banen richting het doel (FOTO: Will Kuijpers)

Leiderstype

Van De Graafschap wordt in de eerste divisie verwacht dat ze zelf het spel maken. Dat de huidige spelersgroep daar nauwelijks toe in staat is, mag schrijnend worden genoemd op dit niveau. Het ontbreekt de ploeg aan een goede opbouw van achteruit. Verder was De Graafschap in de eredivisie iedere (thuis) wedstrijd tot op het bot gemotiveerd. Nu lijken spelers als Driver, Diemers en Will die mentaliteit net iets minder te kunnen opbrengen. Dat de selectie een leiderstype mist die het elftal in moeilijke fases bij de hand neemt, is ook duidelijk. Edwin Linssen was als controleur niet voor niets van essentieel belang toen De Graafschap in 2015 verrassend promoveerde. Hij hield de ploeg bij elkaar.

Jan Vreman moest vaak tekst en uitleg geven waarom het niet liep (FOTO: Omroep Gelderland)

Spookdecor

De spelers bleven elkaar na elke domper nieuwe moed inpraten, maar echt veel beter werd het nooit. Dieptepunt was de 4-2 nederlaag op de lege Vijverberg tegen Helmond Sport. In het spookdecor toog de selectie nog naar een groep fans achter een hek om excuus te maken voor de wanprestatie. De steun van de supporters bleef altijd en dat is bijzonder. Ook clubicoon Jan Vreman kreeg ondanks de belabberde resultaten zelden kritiek. Uniek in de opportunistische voetbalwereld.

De spinnekop bleef na een straf van de KNVB leeg tegen Helmond Sport (FOTO: Omroep Gelderland)

Krediet

Vreman werd uiteindelijk na weer een dramatische thuisnederlaag tegen FC Oss toch aan de kant geschoven. Het was terecht dat hij extra veel krediet kreeg van de clubleiding. De conclusie dat het spel ook na de éénmalige opleving tegen Fortuna Sittard niet veel beter was geworden, klopte echter ook. Er moest in het belang van de club wel iets gebeuren. De Graafschap is het aan zijn stand verplicht de play-offs te halen, al zal dat nu waarschijnlijk alleen nog via een periodetitel kunnen.

Stuurloos schip

Of de flamboyante Henk de Jong De Graafschap wel aan de praat krijgt, moet nog worden afgewacht. De enthousiaste Fries oogt (weer) scherp en laat keer op keer weten hoeveel zin hij heeft in zijn nieuwe klus. Veel slechter kan het niet en De Jong heeft bij Cambuur al eens getoond dat hij een stuurloos schip vlot kan trekken. De Graafschap heeft veel recht te zetten voor het hondstrouwe publiek. En dat begint na de vakantie bij de spelers zelf.