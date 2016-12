Jaaroverzicht Gelderse sporters: gouden Elis is de ster van 2016

ARNHEM - Elis Ligtlee was de beste Gelderse sporter van 2016. Zij won als enige Olympisch goud in Rio de Janeiro. In dit jaaroverzicht de prestaties van alle Gelderse sporters in het afgelopen jaar.

Atletiek

Sifan Hassan was de troef voor de Olympische Spelen, maar de Arnhemse atlete kon het in Rio niet waarmaken. Ze werd slechts vijfde op haar favoriete 1500 meter. En op de 800 meter haalde ze niet eens de finale.

Eerder op het WK Indoor haalde Hassan wel goud op de 1500 meter. Blessures zorgden ervoor dat ze de rest van het jaar niet optimaal kon presteren. Op het EK pakte ze wel zilver, wat toen al een teleurstelling was. Ze brak met haar coach Honoré Hoedt en gaat nu in zee met de omstreden Amerikaan Alberto Salazar.

Op het EK in Amsterdam wist Anouk Vetter te verrassen. De 23-jarige Arnhemse won goud op de meerkamp.

Op de Olympische Spelen in Rio kwam ze niet verder dan de tiende plaats. Susan Kuijken haalde daar net geen medaille op de 5000 meter en op de 10.000 meter in Rio werd ze veertiende. Ze won wel als Susan Crumins de Zevenheuvelenloop in haar eigen stad Nijmegen. Atleet Dennis Licht uit Apeldoorn nam afscheid als Nederlands kampioen op de 5000 meter. En zijn plaatsgenoot Eelco Sintnicolaas kende een zwaar jaar met veel blessures. Daarom miste hij het WK en moest hij op de Spelen al na één onderdeel opgeven.

Baanwielrennen

Elis Ligtlee begon het jaar met een zware val tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. Ze liep onder meer een hersenschudding op. De Eerbeekse was net tijdig hersteld voor het WK en daar pakte ze brons op de tijdrit. Op het EK-onder 23 was de topvorm alweer terug met twee gouden medailles, maar de echte piek lag in Rio. En daar sloeg ze toe bij het keirin. Na een bloedstollende race pakte ze daar goud. Ligtlee werd daarvoor uitgebreid gehuldigd en zelfs koninklijk onderscheiden.

Voor Shanne Braspennincx zat kwalificatie voor de Spelen er nog niet in. De Rhedense maakte wel haar rentree dit jaar na een hartinfarct in 2015. Op het EK liet ze zien dat ze terug is, want ze werd alweer zesde bij het keirin en op de teamsprint pakte ze zilver.

Theo Bos uit Hierden mocht zich van zijn ploeg volledig op het baanwielrennen richten en dat leverde ook resultaat op. Zilver bij de 1 kilometer op het WK. Op de Spelen werd Bos zowel op de sprint als de teamsprint voortijdig uitgeschakeld.

Badminton

Het Arnhemse duo Selena Piek/Eefje Muskens verraste met een zilveren medaille op het EK. En ook in Rio kwam het tweetal behoorlijk ver. Het eindstation was de kwartfinale.

BMX

Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde leverde de beste prestatie van 2016. Hij pakte zilver tijdens de Olympische Spelen.

Laura Smulders uit Horssen leek ook op weg naar Olympisch eremetaal. Ze had vol overtuiging de finale bereikt, maar kwam daarin ten val. Ze haalde wel zilver op de WK tijdrit. Ook won ze de wereldbekercross op Papendal en was ze ook de beste in het eindklassement om de wereldbeker.

Dammen

Jan Groenendijk uit Wageningen droomde van de wereldtitel. En een deel van de tweekamp tegen Roel Boomstra was bovendien in zijn woonplaats. Maar het werd een desillusie voor de pas 18-jarige dammer, want hij won geen enkele partij. En zo werd hij net als een jaar eerder tweede op het WK.

Handbal

Estavana Polman was één van de meest besproken sportvrouwen van Nederland. En niet alleen vanwege haar relatie met Rafael van der Vaart. De Arnhemse was ook één van de sterren van de nationale ploeg, die op de Spelen net naast de medailles greep.

En op het EK in Zweden haalde Nederland de finale, waarin nipt werd verloren van Noorwegen.

Hockey

Xan de Waard uit Renkum leek op zeker goud te gaan halen met de nationale ploeg in Rio. Ze speelde zelf ook een sterk toernooi als 20-jarige tussen alle ervaren wereldtoppers. Maar in de finale ging het mis met Oranje en werd verloren van Groot-Brittannië na shoot-outs.

Judo

Jeroen Mooren was net als in 2012 de eerste Nederlander die in actie mocht komen op de Olympische Spelen. Maar net als vier jaar eerder werd de Nijmegenaar in de eerste ronde uitgeschakeld.

Jayme Mata (foto) uit Arnhem deed het iets beter. Hij ging eruit in de tweede ronde.

Paardensport

Hans-Peter Minderhoud uit Oosterbeek won vol overtuiging de wereldbeker. Maar het hoofddoel, de Olympische Spelen, ging het niet zoals gewenst. De Nederlandse ploeg eindigde net buiten de medailles, mede door het uitvallen van Parzival, het paard van Adelinde Cornelissen uit Nijkerk.

Schaatsen

Stefan Groothuis uit Voorst is nog altijd regerend Olympisch kampioen op de 1000 meter. Maar zijn schaatsen heeft hij inmiddels aan de wilgen gehangen. Hij werd nog wel veertiende op de 1500 meter tijdens de WK Afstanden, maar na dit seizoen kwam hij tot de conclusie dat het beter was om te stoppen.

Jos de Vos uit Dreumel is nu de enige schaatser die redelijk meedraait in de top, maar zijn seizoen begon teleurstellend. Hij slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor de eerste wereldbekerwedstrijden.

Tafeltennis

Li Jie uit Ede haalde brons op het EK. Maar op de Spelen wilde het niet lukken om echt ver te komen. Dat gold ook voor de Oosterbeekse Li Jiao, die na haar uitschakeling in Rio direct stopte.

Tennis

Richel Hogenkamp uit Doetinchem haalde in 2016 opnieuw een Grand Slam-toernooi. Op de US Open overleefde ze één ronde.

Maar de meest tot de verbeelding sprekende zege boekte ze met het Nederlandse Fed Cup-team. Oranje versloeg Rusland en Hogenkamp won haar partij tegen wereldtopper Kuznetzova.

Wielrennen

Robert Gesink uit Varsseveld kende een moeilijke eerste deel van 2016. Hij kon in de klassiekers en etappekoersen eigenlijk nergens met de besten mee.

In de Ronde van Zwitserland wilde hij zich voorbereiden op zijn hoofddoel, de Tour de France. Maar een val betekende het einde van die ambitie. Gesink startte wel in de Ronde van Spanje. Hij richtte zich niet op het klassement, maar probeerde mee te gaan in lange ontsnappingen in bergetappes. En die keuze pakte geweldig uit. Hij werd al tweede op een steile aankomst achter de uiteindelijke winnaar Nairo Quintana en in de koninginnerit van de Vuelta was het raak. De eerste etappezege voor de Achterhoeker ooit in een grote ronde.

Het grote talent Wilco Kelderman zag zijn ontwikkeling dit jaar stagneren. De Barnevelder veroverde zowel in de Ronde van Baskenland en de Ronde van Zwitserland de leiderstrui, om die vervolgens weer kwijt te spelen.

In de Tour begon Kelderman sterk met een zesde plaats bij de eerste aankomst bergop, maar daarna viel het tegen. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de 32e plaats. Kelderman won nog wel twee criteriums, waaronder die van Tiel. Maar na dit seizoen verlaat hij Lotto-Jumbo en stapt hij over naar de Giant-ploeg.

Maarten Tjallingii uit Arnhem trok traditiegetrouw weer langdurig in de aanval tijdens Milaan-San Remo. In andere koersen reed de 38-jarige wielrenner vooral in dienst van zijn kopmannen. Maar in de Ronde van Italië mocht Tjallingii zijn eigen plan trekken en dat werd een succes. Hij viel aan in de etappe naar Nijmegen, maar werd in de slotronden teruggepakt. En ook op weg naar zijn eigen woonplaats zat Tjallingii weer in de kopgroep. En een een machtige sprint op zijn vertrouwde Posbank leverde hem de blauwe trui van het bergklassement op. Daar mocht hij in Arnhem mee pronken.

Tjallingii stopte afgelopen zomer en is inmiddels actief als analiticus bij wielerkoersen en in zijn eigen coachingsbedrijf Mii Coaching.

Koen Bouwman uit Ulft debuteerde dit jaar in diverse grote klassiekers. In de Waalse Pijl maakte hij furore met een lange aanval.

En ook mocht hij voor het eerst een grote ronde rijden: de Vuelta. Daar had hij het zwaar op de steile beklimmingen, maar hij had nog wel kracht over om in de slotetappe ten aanval te trekken.

Maar de meest besproken persoon op een racefiets van afgelopen jaar was een vrouw: Annemiek van Vleuten uit Wageningen.

Ze reed een prima voorseizoen zonder een belangrijke zege. Wel pakte ze de nationale titel in het tijdrijden. Maar alles was ook bij haar gericht op Rio. En daar reed ze beter als ooit tevoren. Op de laatste zware beklimming reed ze alle favorieten los en begon ze alleen aan de gevaarlijke afdaling. Ze breidde haar voorsprong alleen maar uit. Totdat ze in één van de laatste bochten onderuit ging. Het zag er verschrikkelijk uit en ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar een maand later maakte ze alweer haar rentree en won ze vol overtuiging de Ronde van België.