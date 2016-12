Analyse: Achilles mist gelouterde eerstedivisiespelers

GROESBEEK - Achilles'29 sluit 2016 af als hekkensluiter in de eerste divisie. Een gebrek aan kwaliteit en vooral ervaring breekt de Groesbekers dit seizoen flink op.

Het verschil met de ploegen boven Achilles is gegroeid tot negen punten en aangezien de ploeg zelf maar vijf punten pakte in de eerste negentien wedstrijden, lijkt die marge schier onoverbrugbaar.

De sportieve crisis is mede het gevolg van een verkeerde inschatting van de mogelijkheden van de selectie. Achilles begon het seizoen met tien dezelfde spelers in de basis als vorig seizoen, toen een keurige vijftiende plaats het eindresultaat was. Alleen doelman Leon ter Wielen werd vervangen door Robbert te Loeke (foto), maar die bleek zeker geen zwakke plek in de eerste seizoenshelft.

Het vertrek van Mehmet Dingil was wel een aderlating voor Achilles, maar Barry Beijer had zich ook vorig seizoen al een degelijk alternatief getoond als centrale verdediger. En hij is ook één van de weinige spelers die dit seizoen zijn niveau wel weet te halen. In de voorbereiding waren de voortekenen ook niet ongunstig. Achilles oogde redelijk ingespeeld en de nieuwe spelers en jonge talenten vanuit het beloftenteam draaiden ook lekker mee. Zo maakte de jonge aanvaller Niek Versteegen drie doelpunten in de verrassend met 5-1 gewonnen oefenwedstrijd thuis tegen NEC.

Verlammend

De openingsfase van de competitie verloor Achilles vier keer met één punt verschil en eenmaal was er winst tegen Helmond Sport. Voetballend leek het elftal van trainer Eric Meijers dus wel mee te kunnen. Alleen uit tegen Jong Ajax werden de Groesbekers alle kanten opgespeeld (7-1). De laatste plaats op de ranglijst, uitgerekend in het seizoen dat er weer gedegradeerd kan worden uit de eerste divisie, werkte wel verlammend. En onder die druk leed Achilles nederlaag op nederlaag. En die werden naarmate het jaar vorderde ook groter: twee keer 4-0 en thuis tegen Volendam zelfs 6-0. Ook grossierde de ploeg in rode kaarten: zes keer werd een Achilles-speler uit het veld gestuurd.

Rood voor Coen Gortemaker (foto: Broer van den Boom)

En tot twee keer toe werd een wedstrijd tegen de nummer voorlaatst verloren. Thuis tegen FC Oss werd het 1-2 en op de laatste speeldag van dit jaar verloor Achilles met 3-0 in Dordrecht.

Gebrek aan ervaring

Iedere eerste divisieclub beschikt wel over spelers die al gelouterd zijn in het betaald voetbal. Ze hebben daar hun basis liggen of draaien al jaren mee in deze competitie. Daar ligt het probleem van Achilles ook. De achtergrond van twaalf spelers is amateurvoetbal en negen spelers hadden voor hun komst naar Groesbeek louter ervaring in beloftenteams. Alleen doelman Te Loeke is ervaren in de eerste divisie. En met Juanito Sequeira (foto) werd op de valreep nog een speler met veel bagage op dit niveau binnengehaald, maar de middenvelder speelde door blessures maar weinig.

De inschatting om spelers uit beloftenteams aan te trekken, pakte ook niet echt goed uit. Mart Raterink, Coen Gortemaker en Rick Hemmink veroverden tegen hun eigen verwachting in geen basisplaats.

Verder was de aanleg van het kunstgras afgelopen zomer nog geen succes. Achilles won er louter oefenwedstrijden. In de competitie werden slechts twee puntjes gepakt op de artificiële grasmat van De Heikant.

Trainer gooit het vaak om

Trainer Eric Meijers geniet ondanks de slechte resultaten het onvoorwaardelijke vertrouwen van de clubleiding. De trainer greep dit seizoen al heel vaak flink in.

Na de openingsreeks van net niet-resultaten, veranderde de Nijmegenaar zijn achterhoede. Maar dat sorteerde niet het gewenste effect. En in de fase dat het er echt op aan leek te komen, greep Meijers terug naar zijn ervaren spelers. Maar ook dat werkte niet. Vervolgens kregen spelers als Hemmink en Gortemaker een kans in de basis en was er even sprake van enige verbetering, maar toen kwam de serie forse nederlagen. En voor de cruciale laatste wedstrijd in Dordrecht veranderde de trainer zijn elftal op vijf plaatsen, ook zonder succes. En ook het middel "de donderspeech" leverde niets op.

Collectief vormverlies

Aan één ding kon de trainer weinig doen. Het gebrek aan vorm bij bepalende spelers. En dat werkte door op het collectief, want jonge spelers hadden niemand om zich aan op te trekken. Freek Thoone, de laatste drie jaren vaak een speler die het verschil maakte, kwam niet tot doelpunten en assists en stond ook nog eens ruim een maand aan de kant met een scheenbeenblessure. Aanvoerder Thijs Hendriks (foto) kampte ook met diverse blessures en kwam nooit in zijn ritme en heeft inmiddels zijn vertrek na dit seizoen aangekondigd. Beide spelers maakten hun status als vedette niet waar en hadden teleurstellend weinig rendement, terwijl zij juist het voortouw hadden moeten nemen.

Migiel Zeller en Kürsad Sürmeli hadden zich vooral vorig seizoen ontwikkeld tot zekerheden, maar zijn beiden hopeloos uit vorm. En voor veel spelers die vorig seizoen lekker meedraaiden in hun eerste jaar betaald voetbal, kwam dit seizoen de terugslag. Boy van de Beek had nog wel zijn waarde, vooral met dode spelmomenten. Maar Brian Boogers en Joey Dekkers zijn geen schim van de spelers die zij vorig seizoen waren. Ook Omid Popalzay (foto), die begin 2016 doorbrak en uitgroeide tot het grootste talent van Achilles, zette zijn ontwikkeling geenszins door.

Financiële beperkingen

Een oplossing voor deze malaise is er eigenlijk niet. Een andere trainer aanstellen is niet aan de orde en Eric Meijers houdt ook vol dat hij strijdbaar blijft. Voor versterkingen is er eigenlijk geen geld en op steun van de gemeente Groesbeek hoeft de club ook niet te rekenen. Om toch wat gelouterde spelers binnen te halen, zouden er eerst spelers moeten vertrekken. Wellicht dat Achilles de relatief kleine contracten van enkele voetballers kan ontbinden om ruimte te creëren voor nieuw bloed.

Maar de vraag is wat voor niveau er dan binnen kan komen. De Groesbeekse club zoekt naar een fysiek sterke, balvaste spits, maar die wil iedere ploeg onderin de eerste divisie wel hebben. En die clubs hebben financieel over het algemeen meer te bieden dan Achilles. Zelfs veel clubs uit de tweede divisie betalen meer dan de armlastige Groesbeekse club. Er zal dus veel creativiteit worden gevraagd van de clubleiding.

Voorzitter Harrie Derks (foto) beseft dat degradatie fataal is voor Achilles, dat juist dit jaar had willen doorpakken. Maar als er geen kentering komt, is er volgend seizoen weer sprake van een Groesbeekse derby tegen De Treffers...in de tweede divisie.