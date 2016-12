Pater heeft engelenlegioen

Foto: Omroep Gelderland

LICHTENVOORDE - Volgens de organisatie van Kerst van Stal in Lichtenvoorde heeft pater Geert Scholten uit Bemmel de grootste engelenverzameling van het land. Hij heeft 1300 engelen die nu te bezichtigen zijn in de Bonifatiuskerk. Bijzonder is dat de pater er per toeval mee gestart is.

Hij kreeg op zijn verjaardag twee engelen cadeau. Vrienden en familie dachten vanaf dat moment dat hij engelen verzamelde en brachten ieder jaar engelen mee. Toen de teller op 40 stond werd de pater pas écht liefhebber van de engelen. Vanaf dat moment besloot hij zelf door te gaan met de verzameling. 'Grootste engelenverzameling van het land' Nu heeft Scholten er dus 1.300 van piepkleine tot grote engelen. Het varieert van een vingerhoedje tot een engel van een halve meter groot. Er zijn in de kerk van een andere verzamelaar, Ben Rouwhorst ook nog eens 300 engelen te zien. In totaal zijn er dus 1.600 engelen te bezichtigen in de Bonifatiuskerk. 250 kerststallen uit verschillende landen Rouwhorst komt uit Lichtenvoorde en verzamelt religieuze artikelen. Hij heeft volgens de organisatie zijn hele huis volstaan. Zelfs zijn slaapkamer staat er vol mee.Rouwhorst heeft naast de engelen ook nog rond de 250 kerststallen. Daarvan komen er rond de twintig uit andere landen. Bezoekers krijgen zo een beeld hoe er in andere landen tegen Kerstmis wordt aangekeken. Volgens de organisatie zitten er bijzondere tussen. Zo is er een kerststal die gemaakt is door een onderduiker. Iemand die tijdens de Tweede Wereld Oorlog werd geëvacueerd uit Rotterdam. Kerststal om dood te verwerken Kinderen uit de regio komen ook vaak kijken bij de engelen en kerststallen. 'De kinderen pikken er dan altijd één kerststal tussen uit'. Dat is een kerststal van een familie uit Lichtenvoorde. Een man van in de dertig overleed vorig jaar aan kanker en liet daarbij zijn vrouw en kinderen achter. Dit gebeurde vlak voor kerst. De familie besloot als een soort rouwverwerking een kerststal te maken. De familie wil anoniem blijven en schonk het stuk aan de kerk.