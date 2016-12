Analyse: NEC op schema dankzij Peter Hyballa

NIJMEGEN - NEC heeft handhaving als doelstelling en bij de winterstop voldoet de Nijmeegse club daar voorlopig ruimschoots aan.

NEC staat op de twaalfde plaats. De marge met de degradatiezone is vijf punten en het verschil met hekkensluiter Go Ahead Eagles is al zeven punten.

In de voorbereiding zag het er absoluut niet naar uit dat NEC zoveel punten zou halen. De resultaten waren niet alleen slecht met drie nederlagen binnen een week met telkens vijf tegentreffers, maar vooral voetballend leek het nergens op. "Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Dan zouden mensen denken dat ik drugs neem of zoiets", liet verdediger Dario Dumic optekenen.

Het elftal stond niet en NEC miste snelheid van handelen op de transfermarkt. Deels door de financiële beperkingen, maar ook miste NEC snelheid van handelen op de transfermarkt, veroorzaakt door onderlinge onenigheid binnen de clubleiding. Trainer Peter Hyballa had een bepaalde speelwijze voor ogen met druk zetten over het hele veld, maar moest noodgedwongen defensieve concessies doen.

Vechtmachine en Ren Je Rot

Tegen clubs als PSV, Ajax en AZ kwamen de Nijmegenaren kwalitatief duidelijk tekort. Maar subtoppers als FC Twente en Heerenveen gingen onderuit tegen de vechtmachine die Hyballa had gecreëerd. En op de momenten dat de degradatiezone dreigde, haalde NEC telkens net weer punten, vaak met puur resultaatvoetbal.

Hyballa was ondertussen fanatiek bezig om zijn groep fitter te krijgen en met resulaat. NEC kende voor de winterstop vrijwel geen blessures en troefde tegenstanders fysiek vaak af in de slotfase van wedstrijden. Zijn stokpaardje "pressing eerste lijn" probeerde de Duitser er ook steeds meer in te krijgen. En dat kwam er in de laatste wedstrijden van dit jaar ook steeds beter uit. Al lijkt het voetbal van NEC vaak wel op de "Ren Je Rot-show".

foto: Broer van den Boom

Het grote probleem van NEC was lange tijd het scorend vermogen. De Nijmegenaren maakten gemiddeld net één doelpunt per wedstrijd. NEC scoorde eind september pas weer na een periode van 470 minuten zonder doelpunt. Spits Kevin Mayi (foto Broer van den Boom) brak de ban en hij is samen met Dario Dumic clubtopscorer met vier doelpunten. Veelzeggend is dat verdediger Dumic vaak ook de meest koele man voor het vijandelijke doel is. Samen met doelman Joris Delle is hij ook de defensieve zekerheid van NEC.

Hyballa onderscheidde zich ook door een juiste timing met het brengen van spelers. Zo bracht hij de al afgeschreven Mo Rayhi (foto) in de wedstrijd tegen koploper Feyenoord. De aanvaller opende de score en blonk uit en is sindsdien een vaste waarde bij NEC. Ook was Hyballa voorzichtig met het grote talent Ferdi Kadioglu. De 17-jarige scholier was als invaller wel twee keer bepalend en onderscheidt zich ook met fraaie acties en panna's. Verder kreeg de 18-jarige Jay-Roy Grot tot ieders verbazing een kans in de basis tegen Twente en hij beloonde dat vertrouwen met twee doelpunten.

Wespennest

Maar de grootste verdienste van Peter Hyballa is wellicht dat hij de rust wist te bewaren in het wespennest dat NEC dit seizoen vaak was. Terwijl er allerlei conflicten waren in de clubleiding, want onder meer leidde tot het vertrek van technisch manager Danny Hoekman en het externe adviesbureau Futuralis, wist de trainer zijn selectie daarvan af te schermen. foto: Broer van den Boom

Wel kon Hyballa keihard zijn, ongeacht de afkomst of de reputatie van spelers. Stefan Mauk werd na één helft in de openingswedstrijd tegen PEC Zwolle al gewisseld en de Australiër kreeg daarna nooit meer speeltijd, terwijl Sam Lundholm uit de selectie werd gezet.

Ook Mihai Roman (foto) en Joey Sleegers werden afgedankt en daarom verhuurd. Met deze beslissingen maakte Hyballa zich niet populair bij de investeerders, die de komst van deze spelers mogelijk hebben gemaakt. En ook de ervaren aanvaller Quincy Owusu-Abeyie ondervond dat de trainer niet met zich laat sollen. Hij werd na enkele incidenten, zoals een verbale aanvaring met assistent Remco ten Hoopen, uit de selectie gezet.

Flamboyant

Tot slot haalde NEC dit seizoen vaak de publiciteit. Niet alleen vanwege de onrust in de club, maar vooral ook weer dankzij de flamboyante trainer. Hyballa heeft de club dit seizoen weer nadrukkelijk op de kaart gezet. In bijgaand filmpje enkele van zijn markante uitspraken.

De vraag is alleen of zijn werkwijze ook op langere termijn kan werken. Hyballa vergt heel veel van mensen en is heel intensief aanwezig. Ook is het niveau dat hij qua speelwijze nastreeft misschien wel te hoog gegrepen voor het niveau dat NEC kan halen.