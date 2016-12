Vier doden in 23 jaar en nog steeds geen oplossing voor spoorovergang

WINTERSWIJK MISTE - Een oplossing ligt voor het grijpen, maar in Winterswijk lijken ProRail en de gemeente er niet uit te komen. Al jaren wordt er gesoebat over vijf onbewaakte spoorwegovergangen. Tot groot verdriet van Wim Esselink die 23 jaar geleden op die plek zijn vrouw en dochter verloor.

Een monumentje op de plek bij het ongeluk herinnert aan zijn overleden vrouw Gerrie en dochter Lisan. 1 januari 1994 veranderde zijn leven voorgoed. 'Mijn gezin werd gehalveerd. We waren met z'n vieren. Op 2 januari met z'n tweeën. Dat moet je een plekje geven', vertelt Esselink.

Moeder Minie Esselink woont vlakbij de spoorwegovergang. Na het ongeluk probeert ze van alles om er voor te zorgen dat de overgang wordt gesloten. Maar de vele brieven die ze schrijft helpen niet. Regelmatig houdt ze haar hart vast. 'Dan zie ik kleine kinderen met hun fietsje het spoor oversteken...Dat maakt heel angstig.'

Gerrie en Lisan waren niet de enige slachtoffers. Ook in 2013 en 2014 vielen er doden.

ProRail wil aan de slag

Spoorbeheerder ProRail wil snel aan de slag met gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen in Winterswijk. In een brief van de spoorbeheerder aan de gemeente staan concrete maatregelen voor de vijf onbewaakte overwegen. Drie zouden er dicht moeten en bij eentje moet een spoortrap komen, een zou er wel bewaking krijgen.

De gemeente ziet sluiting van de overgangen niet zitten, omdat dat voor wandelaars en fietsers vergaande consequenties heeft. Wethouder Rik Gommers baalt van de hele situatie. 'ProRail communiceert slecht en weigert mee te denken over alternatieven, want ze willen niet betalen.'

ProRail zegt juist dat het veelvuldig praat met de gemeente en dat het juist de gemeente is die vertraging veroorzaakt. Uit deze brief die ProRail in november stuurde aan Winterswijk, blijkt dat er al een tijdje over oplossingen gesproken wordt:

Hekjes?

Behalve de gemeente willen ook Jan Bruggers van het fietsnetwerk en Jan van der Heide, campingeigenaar bij het spoor, dat de overgangen open blijven voor fietsers en wandelaars. Ze denken dat hekjes uitkomst bieden. Die zijn al bij één van de overwegen geplaatst. Maar buurtbewoners laten weten dat hekjes onvoldoende bescherming bieden. 'We hebben te vaak gezien dat het bijna misgaat', laat één van de bewoners weten.

De gemeente heeft ProRail dinsdag laten weten snel weer tot overleg te willen komen.

