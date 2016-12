Mei 2016: Straatterreur in Veldhuizen en blunder met haaientanden

Foute haaientanden. Foto: RTV Slingeland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in mei het meest op onze site en app?

1. Straatterreur in de Edese wijk Veldhuizen Onrust in de Edese wijk Veldhuizen. Autobranden, stenen gooien en vernielingen houden de wijk in zijn greep. Een verslaggeefster van PowNed die een kijkje neemt in de wijk, krijgt stenen naar haar hoofd. 2. Twaalf thuishulpen Apeldoorn regelen het zelf wel: weg met managers, directeuren en dure auto's Geen dure leasewagens, managers of directie, maar gewoon zorg voor de cliënt. Twaalf thuishulpen in Apeldoorn nemen het heft in eigen handen. Ze richten als eerste in Nederland een thuiszorgcoöperatie op. Dat betekent dat de vrouwen de zorg en planning helemaal zelf regelen. 3. Stratenmaker Winterswijk blundert met haaientanden Het ligt er strak in, maar compleet verkeerd. Een stratenmaker in Winterswijk kan wel een verkeerslesje gebruiken. Hij legt een reeks haaientanden, bij de rotonde aan de Europalaan en de Rondweg, met de punt precies de andere kant op. Inmiddels liggen de haaientanden goed. 4. Italiaans circus in Gelderland: de Giro d'Italia De Giro d'Italia trekt in mei door Gelderland. Het Italiaanse circus strijkt neer voor de aftrap en voert door grote delen van de provincie. Met een stralende zon en honderdduizenden toeschouwers langs de wegen is het wielerspektakel een succes. De koning komt ook kijken. 5. Doden bij val uit hoogwerker Zaltbommel Een vreselijk ongeval in Zaltbommel. Bij een ongeluk met een 'verreiker', een soort hoogwerker, komen twee mannen om het leven. Een derde raakt zwaargewond. De slachtoffers waren bezig een groot spandoek ophangen.