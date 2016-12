April 2016: Tri mag in Nederland blijven en held Kemal redt meisje van spoor

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in april het meest op onze site en app?

1. Tri is ontzettend blij; hij mag in Nederland blijven

De 13-jarige Tri Pham krijgt te horen dat hij en zijn ouders terug moeten naar Vietnam. Er komt veel protest uit heel Nederland. Later komt het verlossende woord: Tri en zijn ouders mogen in Nederland blijven. Hij steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken en zet een filmpje op YouTube.

2. Held Kemal redt meisje van het spoor bij Lent

Hij is net op tijd, de 24-jarige Kemal Abis. Bij Lent ziet hij dat een meisje op de rails staat en voor de trein wil springen. Hij springt over een hek en haalt het meisje van het spoor. Over zijn heldendaad blijft hij nuchter voor de camera van mediapartner N1 Nijmegen.

3. Vrouw klem in afvalcontainer en jongen vast in kledingcontainer

Het gebeurt twee keer in april dat iemand vastzit in een container. Een vrouw in Arnhem laat haar sleutels in een ondergrondse afvalcontainer vallen. Wat doe je dan? Ze klimt in de container en komt klem te zitten. Een paar weken later klimt Remen (13) uit Duiven in een kledingcontainer en komt ook vast te zitten. In beide gevallen weten hulpdiensten ze eruit te halen.

4.400 dode varkens gevonden in Gelderland; dieren zijn van de honger omgekomen

Bij een varkenshouder in Berkelland worden bijna 400 dode varkens gevonden. Tien maanden eerder krijgen de varkens voor het laatst voedsel en worden daarna aan hun lot overgelaten. Saillant detail is dat de eigenaar van de dieren al die tijd naast de stal woont.

5. Automobilist 'parkeert' auto in boom



Foto: Politie Heerde - Hattem

Je bent dronken en gaat toch rijden. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Dat ervaart een 44-jarige man uit Apeldoorn. Hij 'parkeert' zijn auto in een boom langs de A50. Tussen de opritten Hattem en Heerde komt hij op twee meter hoogte terecht.