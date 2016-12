Maart 2016: burgemeester stapt op na stapavond en gans knalt door voorruit bestelbus

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in maart het meest op onze site en app?

1. Burgemeester van Renkum en zijn stapavondje

In maart komt burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Renkum in opspraak door een stapavond waarbij hij te diep in het glaasje kijkt. Als later blijkt dat hij op die bewuste avond piketdienst heeft en liegt waarom hij dit vergeten is, barst de bom. Gebben houdt de eer aan zichzelf en stapt in april op.

2. Bam! Gans knalt door voorruit van bestelbusje van Marcel

Het zal je maar gebeuren: je rijdt op de snelweg en plots vliegt er een gans door je voorruit. Marcel zit achter het stuur van een bestelbusje op de A15 en wordt compleet verrast als een gans op zijn schoot belandt.

3. Enorme brand legt transportbedrijf Melis in Duiven in de as

Het pand van transportbedrijf Melis aan de Dijkgraaf in Duiven wordt door brand verwoest. De vlammen slaan uit het dak en er zijn harde knallen te horen. Niemand raakt gewond. De schade is enorm.

4. Gevolgen aanslagen in Brussel merkbaar in Gelderland

De gevolgen van de aanslagen in Brussel worden ook in Gelderland zichtbaar. Op grote stations, zoals in Arnhem, lopen extra agenten rond. En de politie neemt bij serieuze meldingen het zekere voor het onzekere: Arnhem Centraal wordt ontruimd omdat er twee verdachte koffers zijn gevonden, bij Stroe wordt een trein stilgezet omdat enkele reizigers zich verdacht gedragen. Allemaal loos alarm.

5. Gekkenhuis bij V&D tijdens de laatste uitverkoop

En een gekkenhuis bij V&D. De winkels van de failliete keten openen de deuren voor de laatste uitverkoop. Dat hebben ze geweten in Arnhem, Nijmegen, Doetinchem, Apeldoorn en Ede: lange rijen voor de ingang en voor de kassa's.