Februari 2016: auto vliegt over rivier en vijftien gezonde puppy's geboren

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in februari het meest op onze site en app?

1. Bizar ongeluk bij Heteren: auto vliegt vanaf A50 over rivier de Linge Een nogal bizar verkeersongeval in februari. Een Range Rover raakt op de A50 bij Heteren van de weg en vliegt over de rivier De Linge. De wagen botst aan de overkant tegen een boom. De twee inzittenden raken gewond. 2. Automobilist met gescheurde aorta wacht 1,5 uur op hulp in Doetinchem Stefan Hageman (27) uit Wehl redt het leven van een automobilist die in Doetinchem onwel wordt. Henk Tijkken (62) uit Emmerich ligt met een gescheurde aorta in zijn auto 1,5 uur te wachten op hulp. Stefan stopt als hij voorbij rijdt en waarschuwt de hulpdiensten. Het had geen vijf minuten langer moet duren, zeggen artsen later in het ziekenhuis. 3. In Ugchelen worden maar liefst vijftien gezonde puppy's geboren Een bijzonder valentijnscadeautje in Ugchelen. Bij de familie Lemans bevalt hond Dana van vijftien pups. Dat komt wel eens voor, maar deze pups zijn allemaal gezond én dat is wel bijzonder. 4. Bade (4) ondanks duizenden stamceldonoren overleden Een oproep van de vader van de 4-jarige Bade uit Barendrecht op Facebook leidt tot extreme drukte bij de stamceldonorbank in Nijmegen. Het meisje met leukemie kan alleen geholpen worden met zeldzame stamcellen. Ondanks duizenden aanmeldingen komt het meisje in februari te overlijden. 5. Verongelukt lid carnavalsvereniging geëerd tijdens optocht in Didam Carnaval met een zwart randje in Didam. Een lid van carnavalsvereniging De 11jes in Nieuw-Dijk overlijdt nadat hij met zijn auto tegen een boom botst. Tijdens de optocht wordt stilgestaan bij zijn tragische dood.