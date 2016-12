Zoeken naar een granaatscherf in een boom, app over Park Hartenstein gaat niet door

OOSTERBEEK - Hij zou worden gepresenteerd tijdens de herdenking van de Slag om Arnhem in 2015, maar het bleef bij een presentatie van het project; een speciale app waarmee alle kogels en granaatscherven die na de strijd achterbleven in de boombasten rond Hotel Hartenstein in Oosterbeek, het huidige Airbornemuseum, zichtbaar konden worden gemaakt. Inmiddels weer dik een jaar verder blijkt het project een stille dood gestorven.

De zogenoemde Bomenapp was het geesteskind van de Leidse wetenschapper en kunstenaar Wim van Eck, verbonden aan de Leidse Universiteit en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij wilde, samen met het Airbornemuseum een speciale app voor de smartphone ontwikkelen waarmee bezoekers van het park een kijkje konden nemen 'in' de bomen die barstensvol zitten met kogels en granaatscherven.

In het nauw gebrachte Airbornes bij Hartenstein geven hun positie aan tijdens een dropping van voorraden en munitie. Veel van die voorraden vielen in Duitse handen (foto: archief)

Onzichtbare en stille getuigen van de felle en verbeten strijd rond de villa die in september 1944 het laatste houvast was van de bij Oosterbeek in het nauw gebrachte Britse Airbornes. 'Je beseft niet hoeveel historie die bomen letterlijk bevatten', aldus Van Eck toen.

Hulp Defensie

Maar de uitvoering bleek weerbarstiger dan het idee, meldt Van Eck deze week, gevraagd naar hoe het met het project staat. Een directiewisseling bij het museum, andere prioriteiten en technische en financiële obstakels betekenden het einde van het project, dat nooit officieel werd afgeblazen.

Sterker nog: toen bleek dat het nog niet zo makkelijk was om met bestaande röntgen-apparatuur de bomen 'door te lichten', schoot Defensie te hulp met nog krachtiger apparatuur, maar ook dat bracht het project niet in een stroomversnelling.

Eenmalige presentatie

Op 9 mei 2015 gaf Van Eck in het Airbornemuseum een presentatie van het plan, waarna de geïnteresseerden een wandeling in het park kregen voorgeschoteld met informatie over het landschap en de littekens die daarin zijn achtergebleven. Maar vooralsnog zal het park niet het toneel zijn van bezoekers die met hun smartphone in de hand als waren zij Pokemon Go-spelers op zoek zijn naar kogels en granaatscherven.

Maar Van Eck houdt een slag om de arm: 'Ik vind het nog steeds een boeiend onderwerp. Misschien ga ik nog eens met de app aan de slag.'

