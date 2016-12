Januari 2016: Ontsteltenis na dood twee jongeren en een raar geluid in Gelderland

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in januari het meest op onze site en app?

1. Ontsteltenis in Putten en Ermelo na dodelijk ongeval twee jongeren

Scholieren in Putten en Ermelo noemen het een verschrikkelijk ongeval. In januari komen een jongen van 17 uit Putten en een meisje van 18 uit Amersfoort om het leven bij een verkeersongeval op de provinciale weg tussen Putten en Ermelo.

Zij steken rond middernacht met een groepje fiets de weg over en de twee worden aangereden door een auto. De gemeente ziet geen aanleiding om de weg aan te passen.

2. Mysterieus geluid te horen in Gelderland

Gelderland is in de ban van een mysterieus geluid. Uit onder meer Lichtenvoorde, Apeldoorn en Ede komen meldingen. Een Apeldoorner zit in zijn werkkamer en hoort een vreemd geluid. Hij maakt een filmpje en zet dit op YouTube.

Het fenomeen is over de hele wereld te horen. YouTube staat vol met dit soort filmpjes. Wat is het? We weten het nog steeds niets.

3. Nelly Jansen uit Arnhem ziet 45km-autootje in vlammen opgaan

'Verschrikkelijk, ze hebben me mijn karretje afgepakt', zegt de geëmotioneerde Nelly Jansen uit Arnhem. Zij is 56 jaar en afhankelijk van haar 45km-autootje. Zij hoort in januari een knal en gaat naar buiten. Daar ziet ze voor de deur haar geliefde wagentje in vlammen opgaan. Er is alleen nog een stalen frame over.

4. Overvaller klem onder rolluik juwelier Zevenaar

De juwelierszaak van André in Zevenaar wordt overvallen. Hij bedenkt zich geen moment en drukt op de alarmknop. Daardoor gaat het rolluik van zijn zaak naar beneden. De overvallers beseffen dat als ratten in de val zitten en rennen weg.

Eén van de overvallers komt vast te zitten tussen de vloer en het rolluik. In juli wordt deze man veroordeeld tot vier jaar cel.

5. De lekkerste hamburger van Nederland haal je in.........

Voor de lekkerste hamburger van het land, moet je in Arnhem zijn. Het broodje vlees van Iveau Burgers & Wijnbar wint tijdens de Horecava de juryprijs. De jury valt voor de Arnhemse burger vanwege de smaak en de samenstelling. Gijs Burgers van Iveau Burgers is in zijn nopjes: 'Apetrots zijn we. We hebben er hard voor gewerkt, er alles aan gedaan. Helemaal blij.'