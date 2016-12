Zo start je auto ook als het koud is. Tips van de wegenwacht

ARNHEM - Je kunt er op wachten: als het vriest, betekent dat automatisch topdrukte bij de wegenwacht. Vaak is de klacht dat auto's niet willen starten. Balen, sta je daar in de kou. Daarom een paar handige tips van Wegenwacht-medewerker Willem Smit.

Tip 1: Neem een dekentje mee

De Wegenwacht is druk, dus als je strandt kun je maar beter proberen een beetje warm te blijven in de koude auto terwijl je op hen wacht. Een dekentje helpt daar prima bij.

Tip 2: Startkabels

Vaak gaat het om accu's die het door de kou niet (meer) doen. Als je startkabels bij je hebt, kun je het zelf oplossen, zegt wegenwacht Willem. Zo rijd je uiteindelijk zelf naar de garage, in plaats van wachten op de Wegenwacht in de vrieskou

Tip 3: Doe die wintercheck

Het is verleidelijk om te besparen op onderhoud van de auto. Maar verstandig is het niet. Ga naar de garage, laat die wintercheck doen, is het devies van Smit. 'Wacht niet tot de auto stuk is.'

En als de auto wel start, maar de ramen zijn bevroren... pas dan op met het onbeheerd stationair laten draaien van de auto. In Lobith werd op die manier een dure Audi gestolen.

Zie ook:

Dief profiteert van vorst en steelt dure Audi S6: '15 jaar voor gespaard'