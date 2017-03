VARSSEVELD - Demente mensen zijn niet gek of eng, maar je moet mee kunnen gaan in hun belevingswereld.

Ria Tuenter kan het weten, want haar moeder is dement. Ze gaf haar zorgzame moeder een pop en dat heeft haar moeder veel rust en liefde gebracht. In 'Mam raakt kwijt' staan columns die Ria over haar moeder en popje schreef. Zo heeft Ria geleerd begrip te krijgen voor dit stadium van het leven. www.mamraaktkwijt.nl