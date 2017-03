Popje is als een kind voor de demente mevrouw Hengeveld

VARSSEVELD - Mevrouw Hengeveld (83) is dement en helemaal verzot op haar pop. Ze kreeg 'Popje' van haar dochter Ria Tuenter. 'Het is haar steun en toeverlaat in een steeds meer verwarrende wereld.

Mevrouw Hengeveld (83) is dement en helemaal verzot op haar pop. Ze kreeg 'Popje' van haar dochter Ria Tuenter. 'Het is haar steun en toeverlaat in een steeds meer verwarrende wereld. Popje is als een kind voor haar dat ze knuffelt, eten geeft en waar ze mee praat. In haar wereld zijn popjes heel gewoon. Als je daarin meegaat kun je samen nog hele leuke momenten beleven.'

Ria Tuenter is freelance tekstschrijver en schreef verhaaltjes over haar dementerende moeder die ze plaatste op Facebook. Zo kon ze het voor zichzelf beter een plaats geven. Vooral in het begin wat het voor Ria moeilijk en verdrietig. 'Ik heb de ogen uit mijn kop gejankt.' Het moment dat Ria haar moeder naar het verzorgingshuis moest brengen, was vreselijk. Maar zelfstandig wonen ging niet meer. De columns leverden een heleboel positieve reacties op en zorgden bij veel mensen voor herkenning. De redactie van huis-aan-huis blad de Oude IJsselstreek bood haar een plek waar de columns iedere maand werden geplaatst.

Popje

Het was Ria's idee om haar moeder een pop te geven. Moeder was altijd gek op kinderen, paste veel op, daarom dacht Ria dat een pop goed zou passen bij haar belevingswereld. Haar broers en zussen vonden het in het begin wel vreemd. Je gaat een volwassen vrouw toch geen pop geven? Maar ze vonden het toch goed. In de dementiewinkel vond ze een antroposofische Joyk-pop. Het was best spannend om het aan haar moeder te geven. 'Hoe zou ze reageren? Misschien verklaarde ze me wel voor gek. Maar het was liefde op het eerste gezicht. Ze vindt het heerlijk om weer te kunnen knuffelen en zorgen.' 'Het is echt een heel lief popje', zegt moeder.

Taboesfeer

Ria hoopt dementie uit de taboesfeer te halen. 'Mensen met dementie zijn namelijk niet eng of gek, ze leven alleen in een andere wereld dan de onze.'

In november verschijnt het boek 'Mam raakt kwijt' waarin de columns van Ria Tuenter zijn gebundeld. 'Toen ik begon met het schrijven van deze verhalen, wilde ik vooral meer begrip kweken voor mensen met dementie. Dat anderen hieraan ook steun konden ontlenen, was een mooie bijkomstigheid. Gaandeweg merkte ik dat dit boekje ook een monumentje werd voor onze lieve en sterke moeder. En dat heeft ze zeker verdiend!'

Zaterdag 1 oktober in Gelderse Koppen is een reportage te zien over Ria, haar moeder en 'Popje.'

www.mamraaktkwijt.nl