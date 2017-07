APELDOORN - test2 test test3



“Ikzelf heb ook al als klein kind mee gedaan”, zegt vrijwilliger brandweerman Arnold Temmink. “Dus ik doe het altijd met heel veel plezier.” De eerste en de laatste maandag van de bouwvakvakantie kunnen kinderen de kneepjes van het brandweervak leren. “We bieden ze een inkijk in wat de brandweer is” aldus Temmink. “Hoe het is om in de brandweerauto te zitten en hoe het is om de brandspuit vast te houden.”



De kinderen werden bij de Ruurlose kazerne opgehaald met een brandweerwagen, waarna ze naar een weiland werden gebracht voor de spelletjes. “Je moet met een waterslang een bal naar boven spuiten”, zegt deelnemer Jade Klein Broskamp. “Kinderen vinden dat fantastisch, want wie heeft het niet als droom gehad om brandweerman te worden, ikzelf ook”, aldus brandweerman Temmink.”



Nieuwe brandweermannen

Tussen de enthousiaste kinderen zit wellicht een potentiële brandweervrijwilliger voor het korps in Ruurlo. “We willen mensen laten zien dat wij naast ons belangrijke werk, ook gewoon een hele leuke vereniging zijn”, zegt Arnold. “Wij doen echt zoveel mogelijk leuke dingen, om het moeilijke werk ook met elkaar op te kunnen pakken."

Foto: REGIO8