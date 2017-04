Clubs met Ballen - 12 april

ARNHEM - Deze week zijn we bij de derby FC Lienden - TEC, waarbij de supporters van TEC alles uit de kast trekken om hun tegenstander te imponeren.

FC Lienden tegen TEC is DE klassieker van de Betuwe. Supporters kijken er al weken naar uit. En volgens goed gebruik houdt de bezoekende partij huis in het ontvangende dorp. Maar wel op een leuke manier. Dus kleurde Lienden zaterdagnacht Oranje.

Jong Vitesse

We volgen Marcel van de Zande, een supervrijwilliger die op wedstrijddagen onmisbaar is. Hij kwam twee jaar geleden bij Vitesse terecht via een reïntegratieproject en hoopt zijn leven lang bij Vitesse te blijven.

De Treffers

Sinds mensenheugenis heeft De Treffers haar zaakjes goed op orde. En daar is voorzitter Bert Janssen maar wat trots op.