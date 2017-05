De vlag halfstok, hoe zit het ook alweer?

Foto: ANP

ARNHEM - Her en der hangen vlaggen al halfstok vanwege dodenherdenking, maar officieel mag dat niet. De vlaginstructie van de rijksoverheid is daar streng in.

Hoe zit het precies? Wanneer mag de vlag halfstok? Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei kunt u de vlag halfstok hangen. Dat kan van 18.00 uur tot zonsondergang (ongeveer 21.06 uur). Hoe hang ik de vlag halfstok? Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen. Daarna wordt de vlag op dezelfde manier neergehaald. Zie ook: Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen?