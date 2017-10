Harderwijk kritisch en positief over plannen Lelystad Airport

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk is positief en kritisch over de plannen van de uitbreiding van Lelystad Airport.De gemeente maakt zich zorgen over de milieugevolgen voor Harderwijk en haar inwoners.

Maar tegelijk ziet het college kansen voor de economische ontwikkeling als het vliegveld uitgebreid wordt. De gemeente dient daarom een zienswijze in bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eerder lieten de gemeenten Nunspeet en Nijkerk al weten kritisch te zijn over de plannen.