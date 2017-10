Let op Gelderland bij uitbreiding 'Lelystad'

NUNSPEET - In de zogeheten MER-procedure voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad moet meer aandacht worden besteed aan de belangen van Gelderse gemeenten langs de aanvliegroutes.

Dat zegt de gemeente Nunspeet in een reactie op de notitie.

Het steekt Nunspeet dat daarin wel wordt gekeken naar de gemeenten in Flevoland maar onvoldoende naar de gemeenten en woongebieden in Gelderland die ook te maken krijgen met het vliegverkeer.

Nunspeet zegt in de plannen onvoldoende garanties terug te vinden wat betreft de vlieghoogte en de -routes. 'Uitgangspunt voor ons is en blijft geen vliegroutes over woonkernen, en vlieghoogte minimaal 6000 voet (iets meer dan 1800 meter, red.)', aldus de burgemeester.