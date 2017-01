Koningsspelen in Gelderland verregend

ZELHEM - Wat een feestelijke dag had moeten worden, is op diverse plaatsen in het water gevallen.

Door de regen hebben scholen in Gelderland de Koningsspelen afgeblazen of beëindigd. 1100 leerlingen van tien scholen uit de gemeente Buren vierden feest op het Eiland van Maurik. 'Om halfelf hebben we de kinderen naar school gestuurd. Ze werden kletsnat', zegt een woordvoerster van De Hoeksteen in Maurik. Basisschool De Meene in Zelhem zette vrijdagmorgen een streep door de feestelijkheden. De school zette het programma binnen aangepast voort. De gemeente Harderwijk meldde vrijdagmiddag tegen half twee dat vanwege het slechte weer de Koningsspeel voor de rest van de dag zijn afgelast. Sportdag in het water gevallen Ook op de Prins Willem-Alexanderschool in Tiel is het programma naar binnen verplaatst. Door de regen viel de sportdag voor de bovenbouw letterlijk in het water. Volgens een twitterende moeder waren de kinderen koud en doorweekt. Record koekhappen De regen kwam geen seconde te vroeg voor de Prinses Beatrixschool in Wolfheze. Kinderen hebben de hele ochtend fijn buiten kunnen sporten, totdat het begon te regenen. Ondanks het slechte weer wisten de kinderen het record koekhappen in Wolfheze te verbreken. Maar liefst 180 stukjes koek werden tegelijkertijd gehapt.